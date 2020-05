Sport

Kügeli-WM 2020

watson Kügeli-WM: Italien schlägt Russland, Kanada blamiert sich erneut



Kügeli-WM 2020

Schlägt Italien dank Catenaccio auch Russland? – Emily trauert mit ihren Kanadiern

Italien ist bislang eine der grössten Überraschungen der watson Kügeli-WM. Doch reicht es auch für eine Sensation gegen das übermächtige Russland?

Internationale Spiele

Gruppe A

Tschechien – Grossbritannien 2:1nV

Grossbritannien überrascht weiter! Zwar reicht es gegen Tschechien nicht zum Sieg, doch immerhin luchsen die Briten der Eishockey-Grossmacht einen Punkt ab. Jan Rutta bringt Tschechien in Führung, Ben Davies gleicht aber kurz darauf aus. In der Verlängerung ist es abermals Rutta, der Tschechien den Zusatzpunkt bringt.

Tschechien – Grossbritannien 2:1nV (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 8. Rutta 1:0, 17. Davies 1:1, 65. Rutta 2:1.

Kanada – Weissrussland 0:1

Oh Canada ... Das Mutterland des Eishockeys kommt immer noch nicht in Schwung. Selbst gegen Hockey-Zwerg Weissrussland setzt es eine Niederlage ab. Wo sind McDavid, Crosby und Co.? Nach vier Spielen steht Kanada noch ohne einen einzigen Punkt da!

Kanada – Weissrussland 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tor: 13. Lisovets.

Resultate: Gruppe A

Tschechien – Grossbritannien 2:1nV (1:1,0:0,0:0,1:0)

Kanada – Weissrussland 0:1 (0:1,0:0,0:0)



Tabelle:

Gruppe B

USA – Kasachstan 2:1nV

Sieh an! Die USA können doch noch siegen. Gegen Kasachstan reicht es immerhin zu einem erwürgten 2:1 nach Verlängerung. Johnny Gaudreau ist der Mann des Spiels. Der Stürmer der Calgary Flames erzielt beide US-Tore. Doch er muss sich auch den Vorwurf gefallen lassen, im dritten Drittel die Entscheidung verpasst und nur den Pfosten getroffen zu haben.

USA – Kasachstan 2:1nV (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 9. Metalnikov 0:1, 17. Gaudreau 1:1, 68. Gaudreau 2:1.

Russland – Italien 1:2

Incredibile! Der Höhenflug der Italiener geht weiter. Nun bezwingen die «Azzurri» gar noch das grosse Russland. Armin Hofer und Giovanni Morini sorgen für die italienische Führung. Russland ist so überrascht, dass es nicht zu einer Reaktion fähig ist. Mehr als der Anschlusstreffer von Ivan Provorov liegt nicht drin. Das gefällt dem sportverrückten Wladimir Putin bestimmt nicht. Derweil legt Italien in der Tabelle schon ein schönes Polster zwischen sich und den Rest der Gruppe.

Russland – Italien 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 19. Hofer 0:1, 25. Morini 0:2, 45. Provorov 1:2.



Resultate Gruppe B

USA – Kasachstan 2:1nV (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Russland – Italien 1:2 (0:,0:1,1:0)



Topskorer-Wertung: 1. Radko Gudas (CZE) [3 Tore]

1. Moritz Seider (GER) [3]

1. Mikko Rantanen (FIN) [3]

1. Patrick Thoresen (NOR) [3]

1. Johnny Gaudreau (USA) [3]

1. Giovanni Morini (ITA) [3]

1. Ben Davies (GBR) [3]

1. Yevgeni Lisovets (BLR) [3]

9. Pius Suter (SUI) [2]

9. Timo Meier (SUI) [2]



