Gibt es bald den Rückkampf zwischen Wladimir Klitschko und Tyson Fury. Bild: Bongarts

Sieben Jahre nach seinem letzten Kampf: gibt Wladimir Klitschko schon bald sein Comeback?

Eine Rückkehr des früheren Schwergewichts-Weltmeisters scheint nicht mehr ausgeschlossen. Nun hat sich ein Experte geäussert – und macht Andeutungen.

David Digili / t-online

Kommt «Dr. Steelhammer» tatsächlich zurück in den Boxring? Die Spekulationen um ein Comeback von Wladimir Klitschko reissen nicht ab. Besonders ein Mann scheint von Klitschkos Rückkehr überzeugt zu sein: Der saudi-arabische Geschäftsmann Turki Al-Sheikh, der in den letzten Jahren bereits zahlreiche grosse Box-Events in die Hauptstadt Riad brachte.

In einem Interview mit dem renommierten Kampfsport-Reporter Ariel Helwani äusserte Al-Sheikh den Wunsch nach einem Mega-Comeback des mittlerweile 48-Jährigen. Besonders ein Rückkampf gegen Tyson Fury steht dabei im Fokus. «Ich träume davon, diesen Kampf zu sehen», sagte Al-Sheikh.

Tyson Fury gewann 2015 gegen Wladimir Klitschko. Bild: Bongarts

Fury hatte Klitschko im November 2015 in Düsseldorf nach Punkten besiegt und ihm seine WM-Titel abgenommen. Ein geplanter Rückkampf kam nie zustande, da Fury nach dem Sieg lange Zeit mit Suchtproblemen und Depressionen zu kämpfen hatte und erst wieder in den Ring stieg, nachdem Klitschko seine Karriere beendet hatte.

Klitschko selbst wollte ein Comeback nicht ausschliessen

Al-Sheikh nun weiter: «Wenn Fury akzeptiert, würde ich ihm (Klitschko, Anm. d. Red.) die Chance geben, der älteste Schwergewichts-Champion aller Zeiten zu werden.» Klitschko würde bei einem Erfolg den Rekord von Box-Legende George Foreman brechen, der 1994 mit 45 Jahren, 9 Monaten und 25 Tagen nochmals Schwergewichts-Weltmeister wurde. Klitschko ist jetzt 48 Jahre alt und sagte selbst erst 2022 in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung: «Vielleicht habe ich diesen Traum, den Rekord von George Foreman zu brechen.»

Der bisher letzte Kampf von Klitschko: Unvergessen Trotz Niederlage gefeiert – der überraschend spektakuläre Abgang von Wladimir Klitschko

Al-Sheikhs Äusserungen kommen zu einem Zeitpunkt, in dem bereits über ein Klitschko-Comeback spekuliert wurde: Jüngst berichtete die britische «Daily Mail» über angebliche Verhandlungen für einen Kampf gegen den IBF-Weltmeister Daniel Dubois.

Vor dem mit Spannung erwarteten WM-Rückkampf zwischen Fury und Titelträger Oleksandr Usyk (21. Dezember) sagte Al-Sheikh nun weiter: «Auf das Ergebnis von Tyson vs. Usyk warten viele Leute. Einer von ihnen ist Daniel Dubois. Ein anderer ist Anthony Joshua. Gleichzeitig gibt es noch eine dritte Person.» Und diese soll Klitschko sein. Ein Comeback von «Dr. Steelhammer» scheint also wirklich nicht mehr ausgeschlossen zu sein.

