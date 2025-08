Inklusive Ganzkörperbild und Spiel für die ganze Familie: Marco Odermatt veröffentlicht seine Biografie. Bild: keystone

«Taucht Seite für Seite in meine Welt ein»: Odermatt veröffentlicht seine erste Biografie

Marco Odermatt veröffentlicht im November seine erste Biografie. In seinem Buch können die Fans des 27-Jährigen den Nidwaldner von einer bisher unbekannten persönlichen Seite kennenlernen.

So einen tiefen Einblick in das Leben von Marco Odermatt gab es wohl noch nie. Der vierfache Gesamtweltcupsieger wird im November seine erste Biografie veröffentlichen. In der Beschreibung zu seinem Buch steht: «Die erste und einzige autorisierte Marco-Odermatt-Biografie zeigt den Ski-Star so persönlich wie nie zuvor und überrascht mit verblüffenden Einblicken und inspirierenden Erkenntnissen, die weit über den Sport hinausgehen.»

Im Buch, welches den Namen «Meine Welt» trägt, soll es unter anderem über seine Kindheit gehen und auch darum, was der Nidwaldner an einem Sonntagabend nach einem Rennen unternimmt. Doch es gibt nicht nur viel zu lesen für die Fans von Odermatt, denn die Biografie soll noch einige Extras enthalten. Neben einem Ganzkörperbild des 27-Jährigen und einer physiotherapeutischen Analyse gibt es auch noch ein Spiel für die ganze Familie.

In seiner Biografie wird man Odermatt von einer neuen Seite kennenlernen. Bild: keystone

Der aktuell beste Skifahrer der Welt sagt selbst über sein Buch: «Um mich wirklich kennen zu lernen, gibt es zwei Wege: Entweder man nimmt sich Zeit, besucht meine Heimat Nidwalden und lässt sich von der unvergleichlichen Landschaft verzaubern – oder man schlägt mein Buch auf und taucht Seite für Seite in meine Welt ein.»

Das Buch wird am 11. November 2025 erscheinen und enthält dreihundert Seiten. Die Autoren der Biografie sind Christof Gretsch und Mikael Krogerus. Für CHF 59.90 kann das Buch bereits vorbestellt werden.

Odermatt gewann in seiner Karriere bisher 45-Weltcuprennen und entschied in den letzten vier Saisons den Gesamtweltcup jeweils für sich. (riz)