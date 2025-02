«Ja ist denn heut' schon Ostern?», fragt sich Conor Benn. Bild: keystone

Hier klatscht ein Boxer seinem Gegner ein Ei ins Gesicht

Mehr noch als andere Sportarten ist das Boxen ein Teil der Unterhaltungsindustrie. Entsprechend rühren Chris Eubank Jr. und Conor Benn die Werbetrommel für ihren Kampf in zwei Monaten in London. Bei einer Medienkonferenz in Manchester griff Eubank (Spitzname «Next Gen») in seine Jacke, holte ein Ei heraus und knallte es «Destroyer» Benn an den Kopf:

Video: watson

Hintergrund der ungewöhnlichen Aktion am Dienstag in Manchester war eine Dopingsperre Benns, die dieser mit einem hohen Eier-Konsum begründet hatte. «Also habe ich ihn mit einem Ei kontaminiert», schrieb Eubank zum Video, das er von der Szene postete.

«Born Rivals»

Ein im Herbst 2022 geplanter Kampf zwischen den beiden britischen Mittelgewichtboxern war abgesagt worden, weil Benn einen Dopingtest nicht bestanden hatte.

2019 wurde Eubank Jr. Weltmeister der WBA. Bild: keystone

Eubank Jr. und Benn werden als «Born Rivals» vermarktet, als Rivalen seit Geburt. Das liegt daran, dass schon ihre Väter gegeneinander im Ring standen: 1990 besiegte Chris «Simply The Best» Eubank den «Dark Destroyer» Nigel Benn durch technisches K. o. in der 9. Runde und wurde dadurch WBO-Mittelgewichts-Weltmeister.

Bevor das Ei seinen Auftritt hatte, posaunten die beiden Boxer selbstverständlich grosse Ankündigungen in die Welt hinaus. «Ich freue mich darauf, die Karriere dieses Mannes zu beenden», sagte etwa Conor Benn. Seine eindrückliche Kampfbilanz steht bei 23 Siegen in 23 Kämpfen, davon 14 durch Knockout.



«Sein Vater mag ihn nicht»

Benn ist mit seinen 28 Jahren der jüngere der beiden Faustkämpfer, der 35-jährige Eubank hat dafür mehr Erfahrung. Laut BBC boxte Eubank auf einem höheren Niveau als sein Gegner. 34 Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber – alle gegen ehemalige Weltmeister. «Ich werde ihn schlagen, weil ich in jeder Hinsicht ein besserer Kämpfer bin», ist er überzeugt.

Während Conor Benn beim Medientermin auf die Unterstützung seines Vaters Nigel Benn zählen konnte, war Chris Eubank Sr. nicht anwesend. Das nutzte der Rivale von dessen Sohn zur Behauptung: «Sein Vater mag ihn nicht einmal.»

Conor Benn muss zeigen, dass er mehr als ein Maulheld ist. Bild: keystone

Eubank Jr. gegen Benn steigt am 26. April. Geboxt wird im Fussballstadion von Tottenham Hotspur in London. (ram)