bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Vinicius-Eklat: Diese dumme Ausrede soll Benfica-Profi genutzt haben

February 17, 2026, Lisbon, Lisboa, Portugal: Gianluca Prestianni of SL Benfica seems with Vinicius Junior of Real Madrid CF during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg ...
Was hat er gesagt? Gianluca Prestianni beleidigte Vinicius mutmasslich rassistisch.Bild: www.imago-images.de

Diese (dumme) Ausrede soll Benfica-Profi nach Vinicius-Beleidigung genutzt haben

18.02.2026, 09:5418.02.2026, 10:02

Während des Champions-League-Spiels zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid soll Gianluca Prestianni Gegenspieler Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben. Dies sagen Vinicius und seine Teamkollegen. Prestianni solle den Real-Star mehrmals als «Affe» bezeichnet haben. Der Argentinier verneint dies und auch sein Klub stellt sich hinter ihn.

«Ich habe zu keinem Zeitpunkt rassistische Beleidigungen gegen den Spieler Vinicius Junior gerichtet», schrieb der 20-Jährige in seiner Instagram-Story. Der Brasilianer habe «das Gehörte leider falsch interpretiert».

«Sie müssen sich die Hand vor den Mund halten»: Vinicius äussert sich zum Rassismus-Eklat

Was er eigentlich gesagt habe, erklärte Prestianni nicht. Doch Aurélien Tchouaméni, der am gestrigen Dienstagabend für Real Madrid auf dem Feld stand, gab darüber im Interview nach dem Spiel Auskunft. So habe der Benfica-Flügelspieler nach dem Vorfall verneint, das Wort «Mono» (zu Deutsch «Affe») verwendet zu haben. Stattdessen habe er Vinicius «Maricón» genannt. Das heisst so viel wie «Schwuchtel».

Der Vorfall im Video.Video: SRF

Sollte dies tatsächlich stimmen, hat Prestianni sich also damit herausreden wollen, dass er keine rassistische Beleidigung verwendet habe, sondern eine homophobe. Ob dies in der Beurteilung des Vorfalls mildernd einwirkt, ist fraglich. Ebenfalls ist derzeit unbekannt, ob dieser überhaupt Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Am Ende setzte sich Real Madrid im Hinspiel der Playoffs 1:0 durch. Das einzige Tor erzielte Vinicius Junior kurz vor der mutmasslich rassistischen Beleidigung durch Gianluca Prestianni. Am nächsten Mittwoch kommt es im Santiago Bernabeu in Madrid zum Rückspiel. (nih)

Potenzieller Rassismus-Skandal bei Real-Sieg – BVB souverän – PSG dreht 0:2-Rückstand
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Champions-League-Sieger seit 1993
1 / 35
Alle Champions-League-Sieger seit 1993

2025: PARIS SAINT-GERMAIN – Inter Mailand 5:0 (2:0)
quelle: keystone / ronald wittek
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kubakrise: Deshalb versinkt Havanna gerade im Müll
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
FCZ mehrere Wochen ohne Comenencia +++ Romy Tschopp verpasst die Paralympics
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story