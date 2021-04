Sport

Die Corona-Pandemie zwingt uns aktuell dazu, unser Workout draussen oder von daheim aus zu machen. Fehlt dir zu Hause der Platz für grosses Sport-Equipment? Diese kleinen Alternativen zu den gewöhnlichen Fitnessgeräten passten perfekt in eine kleine Wohnung.

Flexibar

Die dünne, biegsame Stange ist nicht nur überall gut verstaubar, sie kann auch überall eingesetzt werden: beim Training der Rücken-, Beckenboden- und Rumpfmuskulatur sowie bei Dehnungsübungen und bei Yoga.

Die Flexibar gibt es in verschiedenen Grössen und in unterschiedlichen Härtegraden.

TRX

Dumbbells sowie Kettlebells nehmen ganz schön viel Platz in Anspruch. Eine Alternative dazu bietet dir das TRX-Band, auch Schlingentrainer genannt. Er mag aussehen wie ein riesiger Hosenträger, aber er ist ziemlich effizient. Nicht nur die Arme, der Rücken und die Schultern werden trainiert, sondern gleich der ganze Körper.

bild: shutterstock

Das Beste: Du kannst den TRX fürs Training kurz an deiner Türe befestigen und danach wieder verstauen. Und das Allerbeste: Es gibt eine Zillion Übungen, die du mit dem TRX ausprobieren kannst.

Faszienkugel / Massageroller

Ein Heiligtum für viele Sportler: Die Faszienrolle (Blackroll), mit der sich Verspannungen und Muskelkater wegkneten lassen. Eine tolle Sache. Einziger Knackpunkt: Die Rolle braucht so viel Platz.

Doch es gibt auch eine Mini-Version der Rolle: die Faszienkugel. Diese nimmt nicht einmal halb so viel Platz in Anspruch. Und es gibt sie in ganz unterschiedlichen Grössen und Stärken. Eine andere kleinere Alternative ist der Massageroller.

Balance-Igel

Du willst daheim deine Balance verbessern, doch fehlt bei dir der Platz für einen Gymnastikball? Dann könntest du wohl Freude an einem Balance-Igel haben, der sich im Nu zurückzieht verstauen lässt.

Springseil

Um an deiner Ausdauer zu arbeiten, musst du dir nicht zwingend ein Laufband zulegen. Es gibt da eine viel günstigere und vor allem platzsparendere Alternative: das Springseil! Es bringt dich genauso im Form. Wenn nicht noch mehr. Denn mit dem Seil kannst du dich nach dem Training auch noch etwas ausdehnen.

bild: shutterstock

Ministepper

Jap, das grosse Teil Namens Stepper gibt es auch in klein. Und das Beste: Du kannst den Ministepper nach dem Einsatz gleich wieder verstauen.

bild: shutterstock

Bauchroller / Ab Wheel

Langhanteln sind toll, doch nicht unbedingt für zu Hause. Hantelrollen funktioniert auch wunderbar mit dem «Bauchroller». Nebst der Bauchmuskulatur trainiert du auch Arme und Rücken.

bild: shutterstock

Faltbare Matte

Wenig Platz im Schrank? Dann eignet sich eine faltbare Matte perfekt. Ja, die gibt es tatsächlich! Anstatt gerollt wird sie wie ein Karton zusammengelegt und kann entsprechend verstaut werden.

Und die Matte hat noch einen Vorteil: Sie kann einfach transportiert werden, falls du mal draussen trainieren möchtest.

Klimmzugstange

Klimmzüge daheim? Warum nicht. Dazu brauchst du nicht einmal ein riesen Gerät. Eine Klimmzugstange tut's auch. Und wenn du die Stange oberhalb deiner Tür montierst, fällt sie auch gar nicht so auf.

bild: shutterstock

Die Stange dient aber nicht nur für Klimmzüge. Wenn du einen TRX oder einen kleinen Boxsack daran hängst, kannst du daheim ganz unterschiedliche Sportarten ausprobieren.

Gummibänder

Für jeden Sport und jeden einzelnen Muskel geeignet: Fitnessbänder. Und sie brauchen kaum Platz!

bild: shutterstock

«Equipment», welches du bereits zu Hause hast:

Viele dieser Equipments kannst du auch durch Dinge ersetzen, die du vermutlich schon zu Hause hast. Hier ein paar Vorschläge:

Alte Socken / Strümpfe

Statt alte Socken oder Strümpfe wegzuwerfen, kannst du sie als Gummibänder verwenden. Sie sind fast genauso dehnbar.

Stuhl

Dips (also nicht die Dips für die Chips, hihi) und viele andere Ganzkörperübungen lassen sich gut auf dem Stuhl praktizieren.

bild: shutterstock

Küchentopf

Das Steppbrett nimmt ganz schön viel Platz in Anspruch. Wie wär's mit einem Küchentopf? Klar, kannst du damit nicht ganz alle Übungen ausführen. Aber für daheim könnte es ausreichen.

Trinkflaschen

Trinkflaschen nicht als Hanteln, sondern statt den Hanteln. Denn die Trinkflaschen gibt es tatsächlich auch in Form einer Kurzhantel:

Zurück zu den Trinkflaschen: ob gefühlt, halbvoll oder leer, klein oder gross: Die Flaschen können wunderbar ins Home-Training integriert werden.

bild: shutterstock

Und welche Alternativen kennst du? Die Kommentarspalte erwartet dich!

