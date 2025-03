Strava-Jockeys bieten ihre Dienste Kunden an, die keine Zeit oder Motivation zum Laufen haben – aber Geld. Bild: Watson/FR

Phänomen Strava-Jockeys: Wenn Reiche andere Leute fürs Laufen bezahlen

Eine Handvoll Nutzer, denen es an Motivation und Moral fehlt, die aber über finanzielle Mittel verfügen, haben einen Trick gefunden, um bei Strava, der Lieblingsapp von Läufern und Radfahrern, gute Leistungen aufrechtzuerhalten.

Marine Brunner Folge mir

Wenn du zu den wenigen Strava-Freaks gehörst, denen Statistiken wichtig sind, dann ist dir das vielleicht schon einmal passiert: ein gewaltiger Motivationsverlust, gepaart mit schlechtem Wetter, dem unwiderstehlichen Ruf deiner Couch, der Veröffentlichung einer neuen Serie auf Netflix, auf die du bereits sehnsüchtig gewartet hast, und einem endlosen Arbeitstag. Eine tödliche Kombination.

An dieser Stelle hörst du jedoch eine böse kleine innere Stimme:

«Wenn du nicht hingehst, wird dein Kollege Lars es auf Strava sehen. Dann wird er dich morgen in der Znünipause verspotten.»

Das bedeutet, dass du deinen Lauf trotzdem durchziehst, im strömenden Regen, aber mit dem guten Gefühl, es geschafft zu haben – und Lars zum Narren zu halten. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit: Du kannst jemanden bezahlen, der für dich geht.

Strava ist für manche eine Quelle der Motivation oder des Stresses, für andere ein effektives Statistikinstrument oder ein lustiges Spielzeug und kann die Nerven vieler Sportler auf die Probe stellen.

«Strava-Jockeys»

Das Phänomen der «Strava-Jockeys» tauchte letztes Jahr in Indonesien auf und hat sich seitdem auf X weitverbreitet. Ursprünglich spricht der Job eher junge, oft in prekären Verhältnissen lebende, aber motivierte Menschen an, die ihre Dienste wohlhabenden Nutzern anbieten, die nicht die Zeit oder die Energie haben, selbst auf die Strecke zugehen. «Mein Hobby ist das Laufen, also dachte ich, ich sollte die Situation ausnutzen und ein Geschäft daraus machen», erklärte beispielsweise der Indonesier Wahyu, ein 17-jähriger Schüler, im vergangenen Sommer dem lokalen Fernsehsender CNA.

Sogenannte «Strava-Jockeys» gehen für dich auf die Strecke. Bild: keystone

Mit seinem neu gegründeten Unternehmen konnte er in nur sechs Tagen nicht weniger als acht Kunden gewinnen und für jeden gefahrenen Kilometer bescheidene 5000 Rupien (ca. 27 Schweizer Rappen) kassieren. Der bislang lukrativste Auftrag hätte ihm 100.000 Rupien eingebracht, was 5.50 Franken entspricht. Und auch wenn dies lächerlich erscheinen mag, sei daran erinnert, dass der gesetzliche Mindestlohn in Indonesien bei etwa 100 Dollar pro Monat liegt.

«Ich habe schon an Marathons teilgenommen, also ist Laufen eine meiner Leidenschaften ... Ich habe nichts zu verlieren.» Satria, der darum gebeten hat, nur seinen Vornamen zu verwenden, da er seinen Eltern nicht gesagt hat, dass er Strava-Jockey ist.

Laut Satria, einem 17-jährigen Schüler aus Bogor, der «die Zeit totschlägt», während er darauf wartet, an der Universität angenommen zu werden, sind seine Kunden alle älter als er, «haben einen Vollzeitjob und nicht genug Zeit zu laufen».

Auf X werben «Strava-Jockeys», um für andere Personen laufen zu gehen. Bild: Watson

Der Einsatz von Strava-Jockeys ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern birgt auch gesundheitliche Risiken für die betroffenen Fahrer und Läufer, da sie sich aus Profitgier überarbeiten könnten und das ganze Geschäft auch illegal sein könnte.

Wie Glenn Wijaya, Anwalt aus Jakarta, gegenüber CNA erklärt, kann die Inanspruchnahme solcher sportlichen Tätigkeiten illegal sein, wenn das Ziel darin besteht, geldwerte Vorteile zu erlangen – als Beispiel seien hier von Sportmarken gesponserte Influencer genannt, die diese Strava-Statistiken für ihre Werbung nutzen.

So fragwürdig es auch sein mag, laut L'Equipe hat sich das Phänomen auch in Europa ausgebreitet. In England zum Beispiel verkaufen anonyme Personen Lauf- und Fahrradkilometer für 25 bzw. 10 Pfund (28 bzw. 11 Franken). In Frankreich bietet ein Mann aus Lyon seine Dienste auf X mit folgenden Worten an: «Ich bin ein junger, erfahrener Läufer mit mehr als 5000 Kilometern und möchte dir helfen, dein Strava zu füllen, damit du die Statistiken erreichst, die du möchtest.»

Wenn der Jockey seinen Lauf beendet hat, ist die Methode einfach: Er sendet die entsprechende Datei auf Strava an seine Kundinnen, die sie dann auf seinem eigenen Profil veröffentlichen und seine Abonnenten damit beeindrucken kann. Clever und fast unauffindbar. Der berühmte Slogan «Wenn es nicht auf Strava ist, ist es nicht passiert» gilt dadurch nicht mehr.

Obwohl die App, die weltweit über 100 Millionen Nutzer hat, Fortschritte bei der Erkennung und Verhinderung von Schummeleien gemacht hat, liegt die Verantwortung für die Einhaltung dieser Werte auch bei den Nutzern, erinnert The Running Week. «Da dieser Trend an Popularität gewinnt, ist zu hoffen, dass die Laufgemeinschaft solche Praktiken kollektiv ablehnt», formuliert das Magazin, «und zu den Grundprinzipien zurückkehrt, die diesen Sport so lohnend machen».

Ein frommer Wunsch, zweifellos.