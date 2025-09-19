sonnig22°
Leichtathletik

Leichtathletik-WM: Schweizer Medaillenhoffnung Audrey Werro im Final

Audrey Werro of Switzerland, right, crosses the finish line next to Lilian Odira of Kenya, left, in the women&#039;s 800 meters semifinal on day seven of the World Athletics Championships Tokyo 2025 a ...
Audrey Werro steht über 800 m im Final.Bild: keystone

Medaillenhoffnung Werro souverän im Final +++ Lobalu scheitert über 5000 m im Vorlauf

19.09.2025, 13:2219.09.2025, 14:13
Inhaltsverzeichnis
Werro souverän im FinalLobalu scheitert im Vorlauf

Werro souverän im Final

Die Schweizer Medaillenhoffnung Audrey Werro steht über 800 m im Final. Die 21-jährige Freiburgerin wurde in ihrem Halbfinal Zweite und qualifizierte sich damit souverän für den Kampf um die Medaillen. Mit einer Zeit von 1:56,99 war Werro 14 Hundertstelsekunden langsamer als die Kenyanerin Lilian Odira, beide waren schneller als alle anderen Halbfinalistinnen.

«Der Plan war wieder, vorneweg zu rennen», sagte Werro, die sich bis kurz vor Schluss an der Spitze behauptete, nach dem Rennen. Der Final steht am Sonntag um 12.35 Uhr (Schweizer Zeit) auf dem Programm.

Lobalu scheitert im Vorlauf

Dominic Lobalu erlebt an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio eine Enttäuschung. Als Elfter in seinem Vorlauf verpasst der 27-jährige Langstreckenläufer an seiner ersten WM den Final über 5000 m. Mit einer Zeit von 13:19,57 Minuten verpasste er den nötigen achten Platz um knapp fünf Sekunden. Lobalu hatte im Vorfeld der WM mit einer Verletzung zu kämpfen, sagte aber, dass diese kein Thema mehr sei.

Die Schlussrunde im Vorlauf.Video: SRF

«Das ist ein Teil vom Sport und das muss man akzeptieren», sagte ein gefasster Lobalu nach dem schnellen Rennen. Obwohl ihm die Verletzung keine Probleme bereitete, machte ihm der Trainingsrückstand dennoch zu schaffen. «Ich bin stolz», sagte der Europameister über 10'000 m von 2024 trotz des Ausscheidens. Über seine Paradedistanz war er am Sonntag 14. geworden. (nih)

Werro kippt am Start fast um und kommt trotzdem weiter + McLaughlin-Levrone dominiert


Alle Schweizer Medaillengewinner an Leichtathletik-WM
1 / 10
Alle Schweizer Medaillengewinner an Leichtathletik-WM

Ditaji Kambundji. 100 m Hürden. Gold 2025 (Tokio).
quelle: keystone / michael buholzer
