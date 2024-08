Armand Duplantis beim Olympiasieg in Paris. Bild: keystone

Stabhochsprung-Star Duplantis sprintet im Letzigrund über 100 m

Nach den Olympischen Spielen ist Weltklasse Zürich. Und schon am Abend vor dem Leichtathletik-Meeting kommt es im Letzigrund zu einem ganz besonderen Spektakel.

Mehr «Sport»

Im Letzigrund kommt es am Mittwoch, 4. September, zu einem ungewöhnlichen Duell. Armand Duplantis und Karsten Warholm treten am Vorabend des Diamond-League-Meetings in Zürich über 100 m gegeneinander an.

Beide sind sie Olympiasieger und Weltrekordhalter in ihrer Domäne: Duplantis im Stabhochsprung und Warholm über 400 m Hürden. Nun treffen sich der Schwede und der Norweger auf der Zürcher Tartanbahn zum Sprint-Duell – mit scheinbar völlig offenem Ausgang.

In Paris musste sich Warholm über 400 m Hürden mit Silber zufrieden geben. Bild: keystone

Ihre Bestzeiten liegen nicht weit auseinander: Warholm erzielte 2017 eine Zeit von 10,49 Sekunden, während Duplantis die 100 m nur ein Jahr später in 10,57 lief. Letzterer hat über die sozialen Medien den Hürdensprinter herausgefordert, dieser stimmte schliesslich dem Show-Wettkampf zweier Superstars der Leichtathletik-Szene zu.

Der kurze Plausch, der der Anstoss war. Video: YouTube/AthleticsHQ

Der Lauf wird der Höhepunkt in einem 90-minütigen Programm sein. Für den Abend sind 2000 Tickets erhältlich. (ram/sda)