Früher Auftakt in den Hockey-Freitag: Servette empfängt die ZSC Lions
Das Wichtigste in Kürze:
- Der Hockey-Freitag beginnt am Berchtoldstag früher als gewohnt. Dabei stehen gleich sechs Partien auf dem Programm.
- Um 14 Uhr empfängt Genf-Servette die Titelverteidiger der ZSC Lions und der SC Bern trifft auswärts auf Schlusslicht Ajoie. Um 15.45 Uhr duellieren sich dann auch noch Lausanne um Zug.
- Um 19.45 Uhr beginnen drei weitere National-League-Spiele. Kloten empfängt Leader Davos, Ambri trifft auf Langnau und der EHC Biel empfängt Lugano. Mit watson bist du immer live dabei.
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
