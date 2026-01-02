bedeckt
National League im Liveticker: Servette empfängt die ZSC Lions

Liveticker

Früher Auftakt in den Hockey-Freitag: Servette empfängt die ZSC Lions

02.01.2026, 13:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Der Hockey-Freitag beginnt am Berchtoldstag früher als gewohnt. Dabei stehen gleich sechs Partien auf dem Programm.
  • Um 14 Uhr empfängt Genf-Servette die Titelverteidiger der ZSC Lions und der SC Bern trifft auswärts auf Schlusslicht Ajoie. Um 15.45 Uhr duellieren sich dann auch noch Lausanne um Zug.
  • Um 19.45 Uhr beginnen drei weitere National-League-Spiele. Kloten empfängt Leader Davos, Ambri trifft auf Langnau und der EHC Biel empfängt Lugano. Mit watson bist du immer live dabei.
