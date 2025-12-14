wechselnd bewölkt
Super League: Basel gegen Lausanne live im Ticker

Magnin empfängt mit dem FCB seine alte Liebe: Siegt Lausanne erneut gegen den Meister?

14.12.2025, 15:30
  • Der FC Basel empfängt am Sonntag Lausanne-Sport. Ein besonderes Spiel für FCB-Trainer Ludovic Magnin. Der ehemalige Nationalspieler stand bis zum Ende der letzten Saison bei den Waadtländern an der Seitenlinie.
  • An die letzte Partie gegen seine alte Liebe hat Magnin allerdings keine gute Erinnerung. Gleich mit 1:5 verlor der amtierende Meister im Oktober bei Lausanne.
  • Das Spiel im St. Jakobs-Park wird um 16.30 Uhr angepfiffen. Zur gleichen Zeit stehen sich Lugano und Servette gegenüber.
  • Bereits um 14 Uhr trafen die Young Boys und Luzern aufeinander.

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Jens Lehmann fliegt mit Rot vom Platz und klaut einem Fan die Brille
13. Dezember 2009: Was ist bloss in den deutschen Nationalhelden gefahren? Nach dem 1:1 gegen Mainz und einem Platzverweis sieht Stuttgarts Jens Lehmann gleich nochmals Rot. Er nimmt einem kritischen Zuschauer einfach so die Brille weg.
Die Szene ist so absurd, dass man sie kaum glauben mag. Stuttgart holt in Mainz bloss ein 1:1 und weil Jens Lehmann kurz vor dem Abpfiff nach einer Tätlichkeit vom Platz fliegt, ist der VfB-Keeper richtig, richtig schlecht gelaunt.
Zur Story