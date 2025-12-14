Liveticker
Magnin empfängt mit dem FCB seine alte Liebe: Siegt Lausanne erneut gegen den Meister?
- Der FC Basel empfängt am Sonntag Lausanne-Sport. Ein besonderes Spiel für FCB-Trainer Ludovic Magnin. Der ehemalige Nationalspieler stand bis zum Ende der letzten Saison bei den Waadtländern an der Seitenlinie.
- An die letzte Partie gegen seine alte Liebe hat Magnin allerdings keine gute Erinnerung. Gleich mit 1:5 verlor der amtierende Meister im Oktober bei Lausanne.
- Das Spiel im St. Jakobs-Park wird um 16.30 Uhr angepfiffen. Zur gleichen Zeit stehen sich Lugano und Servette gegenüber.
- Bereits um 14 Uhr trafen die Young Boys und Luzern aufeinander.