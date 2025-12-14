Die Schweizer verlieren auch das dritte Spiel. Bild: keystone

Finnland gewinnt in der Verlängerung: Hockey-Nati beendet Heimturnier sieglos als Letzte

Die Schweiz beendet das Heimturnier in Zürich im Rahmen der Euro Hockey Tour sieglos auf dem letzten Platz. Das Team von Trainer Patrick Fischer unterliegt Finnland zum Abschluss 3:4 nach Verlängerung.

Mehr «Sport»

Vor einem Jahr beendeten die Schweizer mit einem Sieg in Freiburg den Heimfluch und feierten im neunten Anlauf endlich den ersten Sieg bei einem Heimturnier der Euro Hockey Tour. Ein solch versöhnlicher Abschluss blieb ihnen in Zürich vor 5422 Zuschauern trotz Chancenplus diesmal verwehrt. Servettes-Stürmer Jesse Puljujärvi sorgte nach 58 Sekunden der Verlängerung mit seinem zweiten Tor der Partie für die Entscheidung zugunsten der Finnen.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Partien gegen Schweden (2:3 n.P.) und Tschechien (3:5) wusste das Schweizer Unterzahlspiel diesmal nicht zu überzeugen. Die Tore zum 2:1 (20.) und 3:1 (27.) erzielten die Finnen, die mit zehn National-League-Spielern antraten, mit einem Mann mehr.

Die Finnen jubeln nach dem Sieg. Bild: keystone

Auch die beiden ersten Schweizer Treffer durch Sven Andrighetto (zum 1:1) und Dario Simion (zum 2:3) fielen im Powerplay. Nach einem lange Zeit erfolglosen Anrennen rettete Gaëtan Haas die Schweiz mit dem 3:3-Ausgleich gut zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit noch in die Verlängerung.

Das erste Duell dieser Saison gegen die Finnen hatten die Schweizer im November mit einer «B-Auswahl» noch 3:1 gewonnen. Seither setzte es fünf Niederlagen am Stück ab.

Damit endet das Jahr 2025 nach dem neuerlichen Erreichen des WM-Finals im Mai für das Nationalteam ernüchternd. Das nächste Länderspiel steht in genau zwei Monaten an. Dann beginnt für die Schweizer gegen Frankreich das olympische Turnier in Mailand. Bis Ende Jahr muss Patrick Fischer dem Internationalen Eishockeyverband IIHF sein 25-Mann-Kader melden.

Schweiz - Finnland 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) n.V.

Zürich. - 5422 Zuschauer. - SR Zeliska/Pilny (CZE), Stalder/Urfer.

Tore: 5. Puljujärvi (Borgström) 0:1. 8. Andrighetto (Egli, Simion/Ausschluss Sallinen). 20. (19:51) Nurmi (Nättinen, Saarijärvi/Ausschluss Glauser) 1:2. 27. Niku (Kuokkanen/Ausschluss Hofmann) 1:3. 40. (39:53) Simion (Riat, Egli/Ausschluss Björninen) 2:3. 58. Haas (Kukan) 3:3. 61. (60:58) Puljujärvi 3:4.

Strafen: 2mal 2 plus 5 Minuten (Hofmann) plus Spieldauer (Hofmann) gegen die Schweiz, 5mal 2 Minuten gegen Finnland.

Schweiz: Charlin; Glauser, Kukan; Egli, Berni; Aebischer, Le Coultre; Loeffel; Riat, Thürkauf, Hofmann; Simion, Haas, Andrighetto; Rochette, Moy, Biasca; Rohrbach, Canonica, Riedi.

Finnland: Larmi; Saarijärvi, Lehtonen; Riikola, Salo; Niemelä, Niku; Viro; Oksanen, Ruotsalainen, Innala; Puljujärvi, Borgström, Nättinen; Nurmi, Kuokkanen, Puistola; Sallinen, Björninen, Mäenalanen; Pajuniemi.

Bemerkungen: Schweiz ohne Marti und Malgin (beide überzählig), Taibel (verletzt) und Genoni (Ersatzgoalie). 12. Pfostenschuss Nurmi. - Schüsse: Schweiz 38 (10-15-13-0); Finnland 23 (10-5-7-1). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 2/5. Finnland 2/3. (riz/sda)