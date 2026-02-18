Schneeregen
Super League im Liveticker: Winterthur empfängt den FC St.Gallen

Nachholspiel in der Super League: Winterthur empfängt den FC St.Gallen

18.02.2026, 18:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Nach der witterungsbedingten Absage im Januar treffen das Schlusslicht FC Winterthur und der Tabellenzweite FC St. Gallen am Mittwochabend im Nachtragsspiel aufeinander.
  • Für die St. Galler ist ein Sieg auf der Schützenwiese Pflicht, um den Anschluss an den bereits um 15 Punkte enteilten Leader Thun nicht gänzlich zu verlieren.
  • Winterthur-Trainer Patrick Rahmen hofft, dass sich die bewusste Schonung zahlreicher Stammkräfte bei der jüngsten 1:6-Niederlage gegen die Young Boys nun im Kampf um den Anschluss an den Barrage-Platz auszahlt.
  • Anfpiff ist um 19 Uhr. Mit watson bist du live dabei. (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
