Nachholspiel in der Super League: Winterthur empfängt den FC St.Gallen
Das Wichtigste in Kürze:
- Nach der witterungsbedingten Absage im Januar treffen das Schlusslicht FC Winterthur und der Tabellenzweite FC St. Gallen am Mittwochabend im Nachtragsspiel aufeinander.
- Für die St. Galler ist ein Sieg auf der Schützenwiese Pflicht, um den Anschluss an den bereits um 15 Punkte enteilten Leader Thun nicht gänzlich zu verlieren.
- Winterthur-Trainer Patrick Rahmen hofft, dass sich die bewusste Schonung zahlreicher Stammkräfte bei der jüngsten 1:6-Niederlage gegen die Young Boys nun im Kampf um den Anschluss an den Barrage-Platz auszahlt.
- Anfpiff ist um 19 Uhr. Mit watson bist du live dabei. (abu/sda)