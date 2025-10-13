Liveticker
Sow ersetzt Rieder: Mit dieser Elf startet die Nati gegen Slowenien
Die Startaufstellung:
- Die Schweizer Nationalmannschaft steht in der Qualifikation für die WM 2026 vor einer vorzeitigen Entscheidung.
- Mit einem Sieg am Montagabend in Slowenien und einem gleichzeitigen Punktverlust Kosovos in Schweden könnte sich das Team von Trainer Murat Yakin bereits nach vier von sechs Runden das Ticket für die Endrunde in Nordamerika sichern.
- Das letzte Aufeinandertreffen mit Slowenien verlief deutlich: Die Schweiz setzte sich vor einem Monat in Basel 3:0 durch. Nico Elvedi, Breel Embolo und Dan Ndoye waren die Torschützen im «Joggeli».
- Nach drei Spielen, in denen die Schweiz mit der gleichen Startaufstellung begonnen hat, nimmt Trainer Murat Yakin eine Änderung vor. Im Auswärtsspiel gegen Slowenien startet Djibril Sow. Der 28-jährige Sow ersetzt Fabian Rieder, der in den letzten Partien hinter Sturmspitze Breel Embolo ein Dreiergespann mit Dan Ndoye und Ruben Vargas gebildet hatte.
- Ansonsten vertraut Yakin auf das angestammte Personal. Gregor Kobel ist im Tor, vor ihm bilden Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez die Viererkette in der Abwehr. Remo Freuler und Granit Xhaka sind wie gewohnt als Doppel-Sechs im Einsatz.
- Im 16'000 Fans fassenden Stadion in der Hauptstadt Ljubljana wollen die Schweizer ihre zuletzt starken Leistungen bestätigen. Im November steht noch das Heimspiel gegen Schweden und das Auswärtsspiel im Kosovo an.
- Anpfiff heute ist um 20.45 Uhr. Das Spiel kann bei watson live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. (riz/sda)