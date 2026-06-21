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Ecuador gegen Curaçao – die WM 2026 live in Ticker und Stream

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Nächster Goalie wird mit 15 (!) Paraden zum Helden – Curaçao punktet gegen Ecuador

21.06.2026, 03:5621.06.2026, 04:04

Curaçao, einer von vier Neulingen, holt seinen ersten Punkt an einer Fussball-WM. Der Karibikstaat erkämpft sich gegen Ecuador ein 0:0. Einen grossen Anteil daran hatte der 37-jährige Keeper Eloy Room, dem zahlreiche starke Paraden gelangen. Am Ende kam er auf 15 abgewehrte Schüsse, womit er gemäss dem «Expected Goals»-Wert über drei Tore verhinderte. (nih/sda)

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