Riesensensation bahnt sich an: ManCity kommt in Norwegen unter die Räder

Inter mit den Schweizern Manuel Akanji und Yann Sommer will am Dienstag in der Champions League Arsenal stoppen. Die Londoner sind die einzige Mannschaft in der Königsklasse, die noch ohne Verlustpunkt sind.

Monaco mit Goalie Philipp Köhn bekommt es in Madrid mit Real zu tun. In der französischen Meisterschaft verlor Monaco seit einem 1:0-Sieg über PSG vier Partien hintereinander. Real Madrid tritt nach dem Trainerwechsel erstmals in der Champions League mit Alvaro Arbeloa (43) an der Seitenlinie an. Ausserdem tritt Borussia Dortmund mit Gregor Kobel bei Tottenham an.

Alle Spiele der Champions League verfolgst du hier ab 21 Uhr im Liveticker. (nih/sda)