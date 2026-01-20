Riesenslalom der Frauen, Kronplatz (ITA)

Julia Scheib siegt am Kronplatz vor Camille Rast und Sara Hector. Bild: keystone

Nur Scheib am Kronplatz schneller als Rast – Brignone beim Comeback knapp neben dem Podest

Camille Rast fährt beim Comeback von Federica Brignone zum dritten Mal in Folge im Riesenslalom auf das Podest. Die Kranjska-Gora-Siegerin wird am Kronplatz Zweite hinter Julia Scheib. Brignone verblüfft mit Rang 6.

Rast musste im Südtirol einzig der Disziplinenführenden Scheib um 37 Hundertstel den Vortritt lassen, die im siebten Riesenslalom des Winters den vierten Sieg feierte. Platz 3 belegte die Halbzeitführende Sara Hector aus Schweden. Mikaela Shiffrin wurde zum dritten Mal Vierte.

Der 2. Lauf von Camille Rast. Video: SRF

Man hat zum Teil auf der Strecke fast nichts gesehen und ich habe unten sicher viel Zeit verloren. Es war generell ein gutes Rennen, ich war wahrscheinlich im ersten Lauf ein wenig zu nett. Camille Rast nach dem Rennen gegenüber «SRF».

Für Aufsehen sorgte das Comeback von Federica Brignone. Der 35-jährigen Italienerin gelang gut neun Monate nach ihrem Schien- und Wadenbeinbruch sowie Kreuzbandriss im zweitletzten Riesenslalom vor den olympischen Heimspielen eine starke Rückkehr ins Wettkampf-Geschehen. Die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison, die noch mit Schmerzen fährt, war nur 1,23 Sekunden langsamer als Scheib und mischte als Sechste auf Anhieb wieder vorne mit.

Der 2. Lauf von Federica Brignone. Video: SRF

Es war sehr speziell am Start. Ich wusste nicht, wo ich stehe. Das war für mich eine neue Situation. Durch das Adrenalin habe ich die Schmerzen nicht mehr so stark gespürt. Federica Brignone nach dem Rennen gegenüber «SRF».

Hinter Rast konnten sich drei weitere Schweizerinnen freuen. Vanessa Kasper (14.) schaffte es mit zwei guten Läufen zum ersten Mal in ihrer Karriere in die Top 15, die 18-jährige Dania Allenbach (22.) punktete auch in ihrem zweiten Weltcuprennen, Sue Piller belegte Platz 27. Nicht so Wendy Holdener: Die Schwyzerin büsste am Morgen mehr als vier Sekunden auf die Bestzeit ein und verpasste den zweiten Durchgang.

Bereits am Wochenende geht es für die Technikerinnen mit einem Riesenslalom und einem Slalom im tschechischen Spindleruv Mlyn weiter. Die Abfahrt und der Super-G in Crans-Montana vom 30./31. Januar, die im Zeichen der Brandkatastrophe stehen, sind dann die letzten Weltcuprennen vor den Olympiarennen der Frauen in Cortina d'Ampezzo im Februar. (riz/sda)