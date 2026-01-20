freundlich
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski: Scheib siegt am Kronplatz vor Rast – starkes Comeback von Brignone

Riesenslalom der Frauen, Kronplatz (ITA)
1. Julia Scheib (AUT) 2:19,85.
2. Camille Rast (SUI) + 0,37.
3. Sara Hector (SWE) + 0,46.
4. Mikaela Shiffrin (USA) + 0,86.
5. Maryna Gasienica-Daniel (POL) + 1,01.
6. Federica Brignone (ITA) + 1,23.

Ferner:
13. Alice Robinson (NZL) + 2,78.
14. Vanessa Kasper (SUI) + 3,01.
20. Lara Colturi (ALB) + 4,11. 2
22. Dania Allenbach (SUI) + 4,35.
27. Sue Piller (SUI) + 5,93
Austria&#039;s Julia Scheib, center, winner of an alpine ski, women&#039;s World Cup giant slalom, celebrates with second-placed Switzerland&#039;s Camille Rast, left, and third-placed Sweden&#039;s S ...
Julia Scheib siegt am Kronplatz vor Camille Rast und Sara Hector.Bild: keystone

Nur Scheib am Kronplatz schneller als Rast – Brignone beim Comeback knapp neben dem Podest

Camille Rast fährt beim Comeback von Federica Brignone zum dritten Mal in Folge im Riesenslalom auf das Podest. Die Kranjska-Gora-Siegerin wird am Kronplatz Zweite hinter Julia Scheib. Brignone verblüfft mit Rang 6.
20.01.2026, 09:3020.01.2026, 14:52

Rast musste im Südtirol einzig der Disziplinenführenden Scheib um 37 Hundertstel den Vortritt lassen, die im siebten Riesenslalom des Winters den vierten Sieg feierte. Platz 3 belegte die Halbzeitführende Sara Hector aus Schweden. Mikaela Shiffrin wurde zum dritten Mal Vierte.

Der 2. Lauf von Camille Rast.Video: SRF
Man hat zum Teil auf der Strecke fast nichts gesehen und ich habe unten sicher viel Zeit verloren. Es war generell ein gutes Rennen, ich war wahrscheinlich im ersten Lauf ein wenig zu nett.
Camille Rast nach dem Rennen gegenüber «SRF».

Für Aufsehen sorgte das Comeback von Federica Brignone. Der 35-jährigen Italienerin gelang gut neun Monate nach ihrem Schien- und Wadenbeinbruch sowie Kreuzbandriss im zweitletzten Riesenslalom vor den olympischen Heimspielen eine starke Rückkehr ins Wettkampf-Geschehen. Die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison, die noch mit Schmerzen fährt, war nur 1,23 Sekunden langsamer als Scheib und mischte als Sechste auf Anhieb wieder vorne mit.

Der 2. Lauf von Federica Brignone.Video: SRF
Es war sehr speziell am Start. Ich wusste nicht, wo ich stehe. Das war für mich eine neue Situation. Durch das Adrenalin habe ich die Schmerzen nicht mehr so stark gespürt.
Federica Brignone nach dem Rennen gegenüber «SRF».

Hinter Rast konnten sich drei weitere Schweizerinnen freuen. Vanessa Kasper (14.) schaffte es mit zwei guten Läufen zum ersten Mal in ihrer Karriere in die Top 15, die 18-jährige Dania Allenbach (22.) punktete auch in ihrem zweiten Weltcuprennen, Sue Piller belegte Platz 27. Nicht so Wendy Holdener: Die Schwyzerin büsste am Morgen mehr als vier Sekunden auf die Bestzeit ein und verpasste den zweiten Durchgang.

Bereits am Wochenende geht es für die Technikerinnen mit einem Riesenslalom und einem Slalom im tschechischen Spindleruv Mlyn weiter. Die Abfahrt und der Super-G in Crans-Montana vom 30./31. Januar, die im Zeichen der Brandkatastrophe stehen, sind dann die letzten Weltcuprennen vor den Olympiarennen der Frauen in Cortina d'Ampezzo im Februar. (riz/sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 13
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 17. Januar 2026 in Wengen.
    quelle: keystone / peter schneider
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    2 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    2
    Grosse Ratlosigkeit bei YB über die vielen Fehler: «Das ist wettbewerbsunfähig»
    Defensive Mängel, Platzverweis und verdiente Niederlage: Für die Young Boys beginnt das neue Jahr so, wie das alte aufgehört hat.
    Nein, so haben sich die Young Boys den Wiederauftakt nach der Winterpause nicht vorgestellt. Anstatt nach einer ruhigen Vorbereitung unter Trainer Gerardo Seoane mit neuem Schwung die Aufholjagd zu lancieren, geriet die Mannschaft unvermittelt wieder in alte Fahrwasser. Mit der 1:3-Heimniederlage gegen Lausanne-Sport, der dritten Niederlage in Folge und der siebten im 20. Spiel, startete das neue Jahr so, wie das alte aufgehört hat.
    Zur Story