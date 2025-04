Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Also doch: Kein Frauenhockey – kein Geld mehr von der Postbank

Willst du an die Frauen-EM? So kannst du noch Tickets für ausverkaufte Spiele kaufen

Noch nie wurden im Vorverkauf einer Frauen-Europameisterschaft so viele Tickets verkauft, wie für die Bevorstehende in der Schweiz. Seit Mittwoch, dem 2. April, können Fans nun untereinander ihre Tickets weiterverkaufen.

Über eine halbe Million. So viele Tickets wurden seit dem Verkaufsstart für die Frauen Europameisterschaft im kommenden Sommer verkauft. «Das sind so viele wie noch nie für eine UEFA Women's Euro», so die Pressestelle der UEFA.