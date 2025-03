Super League live: YB – Lausanne, Yverdon – Winterthur und FCSG – GC

Langlauf-König Klaebo holt auch im 50er Gold – 6 WM-Starts, 6 WM-Titel

Johannes Hösflot Klaebo macht an der WM in Trondheim das halbe Dutzend an Goldmedaillen voll. Der Norweger gewinnt auch das Massenstartrennen über 50 km.

Sechs Starts, sechsmal Gold: Johannes Hösflot Klaebo schaffte bisher an nordischen Weltmeisterschaften Unerreichtes. Im abschliessenden Wettbewerb schien er auf dem Weg zum historischen Triumph einige Male in Nöten, doch er hielt sich in der Spitzengruppe – und im Schlussspurt war er dann wieder in seinem Element.