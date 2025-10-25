wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Ski Alpin: Der Riesenslalom der Frauen in Sölden live

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Die neue Saison beginnt: Gut-Behrami könnte in Sölden alleinige Rekordsiegerin werden

25.10.2025, 09:0325.10.2025, 09:48

Die Startliste im ersten Lauf:

1. Thea Louise Stjernesund (NOR)
2. Lara Colturi (ALB)
3. Zrinka Ljutic (CRO)
4. Paula Moltzan (USA)
5. Sara Hector (SWE)
6. Lara Gut-Behrami (SUI)
7. Alice Robinson (NZL)
8. Julia Scheib (AUT)
9. A. J. Hurt (USA)
10. Camille Rast (SUI)
11. Nina O'Brien (USA)
12. Maryna Gasienica-Daniel (POL)
13. Neja Dvornik (SLO)
14. Wendy Holdener (SUI)
15. Valerie Grenier (CAN)
16. Sofia Goggia (ITA)
17. Lena Dürr (GER)
18. Katharina Liensberger (AUT)
19. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
20. Mikaela Shiffrin (USA)
...
33. Vanessa Kasper (SUI)
37. Sue Piller (SUI)
43. Stefanie Grob (SUI)
64. Jasmina Suter (SUI)​

  • In Sölden erfolgt am Wochenende der Start der Alpinen in die Olympiasaison. Am Samstag steht der erste Weltcup-Riesenslalom der Frauen auf dem Programm (1. Lauf 10.00 Uhr/2. Lauf 13.00 Uhr).
  • Lara Gut-Behrami steigt gesund in ihre letzten Saison und könnte mit einem vierten Triumph zur alleinigen Rekordsiegerin auf dem Rettenbachgletscher werden. Im ersten Lauf startet die Tessinerin mit der Nummer Sechs
  • Bei den Männern bietet sich Marco Odermatt am Sonntag die Gelegenheit, die Scharte aus dem Vorjahr auszuwetzen. 2024 war der Gesamtweltcup- und Disziplinensieger der letzten vier Saisons im 1. Lauf ausgeschieden. (riz/sda)
Gut-Behrami Favoritin auf den Gesamtweltcup? Shiffrins Zurückhaltung vor dem Olympiawinter
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 12
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
Abfahrt Männer: Franjo von Allmen gewinnt am 22. Februar 2025 in Crans-Montana.
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
2
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
3
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Ukraine meldet Einnahme von strategischem Punkt +++ Schwerer Raketenschlag auf Kiew
Meistkommentiert
1
Es. Ist. Fucking. Aus.
2
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
3
Sieben Kinder aus Gaza werden in Schweizer Spitälern behandelt
4
Im Aargau gibt es einen einzigen fest installierten Blitzer – und er bringt Millionen ein
5
Wer Trumps Ballsaal finanziert – Weisses Haus veröffentlicht Spenderliste
Meistgeteilt
1
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
2
Neue Studie wirft Coop und Migros «Abzockerei» mit Bio-Produkten vor – so wehren sie sich
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
Trump begnadigt den wohl reichsten Häftling der USA
5
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
Iman Beney bleibt trotz Fabelstart bei ManCity bescheiden: «Ich mache mir keinen Druck»
Die 19-jährige Iman Beney startet bei Manchester City durch und ist für den «Golden Girl Award» nominiert. Doch die Nationalspielerin hebt deshalb nicht ab.
Wenn Iman Beney spricht, dann erinnert wenig an die mutige Draufgängerin, die sie auf dem Platz ist. Die 19-Jährige fühlt sich bei Medienterminen etwas unwohl, besonders wenn die Unterwalliserin auf Hochdeutsch sprechen soll. «Ich habe mein Hochdeutsch fast ganz vergessen», sagt sie zum Start der Medienkonferenz in Weggis schüchtern, um in der Folge fehlerfrei mit einem sympathischen französischen Akzent Auskunft zu geben.
Zur Story