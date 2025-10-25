Liveticker
Die neue Saison beginnt: Gut-Behrami könnte in Sölden alleinige Rekordsiegerin werden
Die Startliste im ersten Lauf:
1. Thea Louise Stjernesund (NOR)
2. Lara Colturi (ALB)
3. Zrinka Ljutic (CRO)
4. Paula Moltzan (USA)
5. Sara Hector (SWE)
6. Lara Gut-Behrami (SUI)
7. Alice Robinson (NZL)
8. Julia Scheib (AUT)
9. A. J. Hurt (USA)
10. Camille Rast (SUI)
11. Nina O'Brien (USA)
12. Maryna Gasienica-Daniel (POL)
13. Neja Dvornik (SLO)
14. Wendy Holdener (SUI)
15. Valerie Grenier (CAN)
16. Sofia Goggia (ITA)
17. Lena Dürr (GER)
18. Katharina Liensberger (AUT)
19. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
20. Mikaela Shiffrin (USA)
...
33. Vanessa Kasper (SUI)
37. Sue Piller (SUI)
43. Stefanie Grob (SUI)
64. Jasmina Suter (SUI)
- In Sölden erfolgt am Wochenende der Start der Alpinen in die Olympiasaison. Am Samstag steht der erste Weltcup-Riesenslalom der Frauen auf dem Programm (1. Lauf 10.00 Uhr/2. Lauf 13.00 Uhr).
- Lara Gut-Behrami steigt gesund in ihre letzten Saison und könnte mit einem vierten Triumph zur alleinigen Rekordsiegerin auf dem Rettenbachgletscher werden. Im ersten Lauf startet die Tessinerin mit der Nummer Sechs
- Bei den Männern bietet sich Marco Odermatt am Sonntag die Gelegenheit, die Scharte aus dem Vorjahr auszuwetzen. 2024 war der Gesamtweltcup- und Disziplinensieger der letzten vier Saisons im 1. Lauf ausgeschieden. (riz/sda)