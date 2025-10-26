wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Ski

Odermatt offenbart Mindset-Probleme: «Dachte, ich könnte nur verlieren»

epa12483856 The winner Marco Odermatt from Switzerland reacts in the finish area during the second run of the Men?s Giant Slalom race of the FIS Alpine Ski World Cup season opener on the Rettenbach gl ...
Auch in der neuen Saison ist Marco Odermatt der Mann, den es zu schlagen gilt.Bild: keystone

«Dachte, ich könnte nur noch verlieren»: Nach Sieg offenbart Odermatt Mindset-Probleme

Gewohntes Bild nach einem Weltcup-Riesenslalom: Zuoberst auf dem Podest steht Marco Odermatt. Der Nidwaldner verrät nach dem Saisonauftakt in Sölden, dass daran auch sein Mentaltrainer einen Anteil hat.
26.10.2025, 15:4226.10.2025, 16:05
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Als Marco Odermatt im 2. Lauf über die Ziellinie fuhr und seine Zeit grün aufblinkte, liess der Dominator der letzten Jahre die Ski-Welt wissen: «Still here!»

Nach vier Triumphen im Gesamtweltcup und in der Riesenslalomwertung sowie drei bzw. zwei Gewinnen der Super-G- und der Abfahrts-Kugel ist der Hunger beim 28-jährigen Nidwaldners noch immer nicht gestillt. Er ist noch immer der Schnellste – zumindest an diesem von schwierigen Wetterbedingungen geprägten Sonntag in Sölden.

Die Siegesfahrt von Marco Odermatt.Video: SRF

Dass er dies trotz der Leistungsdichte in der Weltspitze zeigen konnte, fand Odermatt «sehr cool». Und er sandte im SRF-Interview auch Grüsse an seinen Mentaltrainer. Denn dieser habe ihm dabei geholfen, Probleme mit dem Mindset in positive Energie zu verwandeln, wie der 46-fache Weltcupsieger verriet.

«Still here!» Marco Odermatt triumphiert in Sölden – beim 2. flossen die Tränen

«Vor ein paar Tagen und Wochen hatte ich das Mindset, dass ich nur noch verlieren kann», sagte Odermatt. Nach so vielen Erfolgen sind diese Gedanken bei Sportlern nichts Ungewöhnliches, nur die wenigsten können die Gier nach Siegen und Titeln über viele Jahre und trotz zahlreicher Triumphe hochhalten. Durch Mentaltraining konnte er dieses wenig förderliche Mindset aber bekämpfen – und es «in positive Energie umwandeln. Es als Herausforderung zu nehmen, eben immer noch hierzubleiben». Der Welt zu zeigen, dass er immer noch der Beste ist.

Das Interview mit Marco Odermatt.Video: SRF

Mit dem Sieg konnte er auch etwas Revanche an Sölden nehmen. Auf dem Rettenbachgletscher, wo traditionell die ersten Weltcup-Rennen der Saison stattfinden, war Odermatt vor einem Jahr im ersten Lauf ausgeschieden. Nun nahm er sich vor, etwas kontrollierter und sicherer zu fahren, wie er nach dem ersten Durchgang verriet. «Ich habe aus letztem Jahr etwas gelernt und bin nicht gleich übermütig reingeschossen mit dem Gedanken, die Saison gleich im ersten Lauf gewinnen zu müssen.» Obwohl er nicht volles Risiko ging, stand er nach beiden Läufen zuoberst in der Rangliste.

Auch das ist ein gutes Zeichen für Odermatt – und ein schlechtes für die Konkurrenz. Denn der mental weiter gereifte Nidwaldner dürfte wohl auch im Olympia-Winter nur schwer zu schlagen sein.

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen
Mehr Ski:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
1 / 47
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
Am 8. Oktober 1997 wird Marco Odermatt in Stans NW geboren. Zwei Jahre und zwei Monate später steht Klein-Marco erstmals auf Skiern.
quelle: marco odermatt / marco odermatt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum kostet ein Brot beim Beck, was es kostet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
3
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Es. Ist. Fucking. Aus.
Meistkommentiert
1
Gratis Krankenkasse für Kinder: SP lanciert Volksinitiative
2
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
3
Ist Friedrich Merz ein Rassist? Deutschland verliert sich in absurden Debatten
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Hitziger Parteitag wegen Gaza: «Die SP erhebt sich zum übergeordneten Weltgericht»
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
SVP, SP und GLP: So positionieren sich die Parteien an ihren Parteitagen
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
5
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
Zum Saisonauftakt fährt Gut-Behrami auf das Podest: Scheib lässt das Heimpublikum jubeln
Lara Gut-Behrami startet vielversprechend in die Olympiasaison der Alpinen. Die Tessinerin wird in Sölden Dritte. Julia Scheib beendet Österreichs zehnjährige Durststrecke im Riesenslalom der Frauen.
Scheib, im Vorjahr bei der Saison-Ouvertüre auf dem Rettenbachgletscher nach einem verpatzten ersten Durchgang zum ersten Mal auf dem Podest, führte bei Halbzeit klar und gewann schliesslich mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor der Amerikanerin Paula Moltzan. Es ist der erste Weltcupsieg für die 27-Jährige aus der Steiermark und der erste einer Österreicherin im Riesenslalom seit März 2016. «Es fallen 1000 Kilo von den Schultern ab. Der zweite Lauf hat sich furchtbar angefühlt», sagte Scheib erleichtert.
Zur Story