Ski live: 2. Super-G in Kvitfjell mit Gut-Behrami in Ticker und TV

Dichter Nebel in Kvitfjell – der Super-G ist einmal mehr unterbrochen

Die Startliste

2 Lauren Macuga

3 Ariane Rädler

4 Alice Robinson

5 Michelle Gisin

6 Stephanie Venier

7 Ragnhild Mowinckel

8 Kira Weidle

9 Mirjam Puchner

10 Federica Brignone

11 Marta Bassino

12 Romane Miradoli

13 Cornelia Hütter

14 Kajsa Lie

15 Lara Gut-Behrami

16 Roberta Melesi

17 Laura Pirovano

18 Christina Ager

19 Ester Ledecka

20 Ilka Stuhec

Die weiteren Schweizerinnen:

21 Priska Nufer

24 Stephanie Jenal

26 Jasmina Suter

28 Delia Durrer

43 Noémie Kolly

Am Samstag setzte sich Lara Gut-Behrami im Super-G in Kvitfjell durch und baute ihre Führung im Gesamtweltcup auf 305 Punkte aus. Heute steht in Norwegen ein weiterer Super-G an. Dort könnte sich Gut-Behrami wenige Rennen vor Schluss nicht nur von der abwesenden Mikaela Shiffrin weiter absetzen, sondern auch in der Disziplinenwertung einen entscheidenden Schritt zum Erfolg machen. Dort führt die 32-jährige Tessinerin nach sieben von neun Super-G nämlich 25 Punkte vor der Österreicherin Cornelia Hütter.

Wie sich Gut-Behrami und die anderen Schweizerinnen im 2. Super-G von Kvitfjell schlagen, siehst du hier ab 11 Uhr im Liveticker und im Stream.