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Aufatmen bei den Bayern: Kane steht gegen Real Madrid in der Startelf
Das Wichtigste in Kürze:
- Mit dem Gigantenduell Real Madrid gegen Bayern München beginnen am Dienstagabend die Viertelfinals in der Champions League.
- Dabei bangt Bayern München um seinen Goalgetter Harry Kane, der zuletzt wegen einer Sprunggelenks-Verletzung pausierte, das Abschlusstraining in München aber mitmachen konnte.
- Real Madrid muss die Viertelfinals ohne seinen Stammtorhüter Thibaut Courtois bestreiten. Bayern München eliminierte 2012 Real Madrid in den Halbfinals, schied seither aber vier Mal gegen die Königlichen in der K.o.-Phase der Champions League aus.
- In der zweiten Partie vom Dienstag trifft Sporting Lissabon auf Arsenal.
- Beide Partien beginnen um 21 Uhr. Mit watson bist du live dabei.