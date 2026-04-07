Wenige Minuten nach ihrer Einwechslung erzielte Alayah Pilgrim das Tor zum 4:3-Endstand. Bild: www.imago-images.de

Pilgrim brilliert bei Comeback mit Siegtor – Schertenleib trifft aus knapp 25 Metern

Die Schweizerinnen in den Topligen brillierten am Oster-Wochenende mit Toren und Assists. Hier gibt's die Übersicht.

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Pilgrim mit tollem Comeback

Alayah Pilgrim feierte nach fast dreimonatiger Verletzungspause ihr Comeback in der Serie A. Und die 22-jährige Offensivspielerin war gleich entscheidend beteiligt am 4:3-Sieg der AS Roma gegen Como. Pilgrim wurde nach der Pause beim Stand von 2:3 eingewechselt und krönte ihr Comeback in der 54. Minute mit dem Siegtreffer. Die Schweizer Nationalspielerin luchste ihrer Gegenspielerin den Ball ab und traf aus spitzem Winkel. Pilgrim hatte dem Leader der Serie A seit Mitte Januar wegen eines Knorpelschadens gefehlt.

Wälti mit Vorlage zum Sieg

Ebenfalls entscheidend Einfluss nahm Lia Wälti beim 2:1-Sieg von Juventus Turin in Florenz. Die Bernerin gab beim Siegtreffer nach einer knappen Stunde die Vorlage. Trotz des Sieges ist eine erfolgreiche Titelverteidigung nur noch theoretisch möglich. Der Rückstand des momentan im 3. Rang liegenden Double-Siegers der Vorsaisonbeträgt bei noch vier ausstehenden Runden elf Punkte.

Beney mit ManCity im Cup-Halbfinal

Manchester City steht in den Halbfinals des FA Cups. Der Leader der englischen Women's Super League setzte sich gegen Birmingham mit 1:0 durch. Iman Beney, die in der Meisterschaft zuletzt nur noch zu Kurzeinsätzen kam, steuerte die Vorlage zum einzigen Treffer der Partie nach acht Minuten bei.

Iman Beney bereitete den einzigen Treffer des Spiels vor. Bild: keystone

Schertenleib trifft erneut

Sydney Schertenleib befindet sich mit dem FC Barcelona unaufhaltsam auf dem Weg Richtung Titel. Die Katalaninnen feierten beim 6:0 über Badalona den 16. Sieg in Serie und haben fünf Runden vor Schluss 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Real Madrid. Schertenleib traf beim Kantersieg in der 52. Minute mit einem Weitschuss zum 3:0. Es war bereits ihr sechster Saisontreffer. (nih/sda)