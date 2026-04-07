klar10°
DE | FR
burger
Sport
Bayern München

Champions League: Bayern siegen dank Harry Kane gegen Real Madrid

Bayern&#039;s Harry Kane celebrates scoring his side&#039;s second goal during the Champions League quarterfinal first leg soccer match between Real Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, ...
Harry Kane schiesst die Bayern in Madrid zum Sieg.Bild: keystone

Bayern holen seltenen Sieg gegen Real Madrid – Havertz schiesst Arsenal ins Glück

Bayern München verschafft sich mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Real Madrid eine gute Option für die Champions-League-Halbfinals. Arsenal gewinnt bei Sporting Lissabon 1:0.
07.04.2026, 20:0007.04.2026, 23:15

Real Madrid – Bayern München 1:2

Die Bayern gehen mit einem kleinen Polster ins Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Mittwoch in München, es hätte aber noch mehr sein können. Real gelang es nicht, wie in der Vergangenheit oft sein zuletzt graues Meisterschaftskleid gegen das strahlende Champions-League-Gewand zu tauschen. Erst nach einer Stunde blühten die Spanier auf. Bis da waren die Bayern eine Klasse besser.

Diaz bringt die Bayern in Führung.Video: SRF

Mit der bereits dritten guten Torchance brachte der formstarke Kolumbianer Luis Diaz den deutschen Meister vier Minuten vor der Pause nach einem brillanten Pass von Serge Gnabry in Führung. In der zweiten Hälfte dauerte es dann nur 20 Sekunden, ehe Topskorer Harry Kane nachdoppelte. Der nach einer Sprunggelenksverletzung gerade noch rechtzeitig genesene Engländer traf bereits zum elften Mal in dieser Champions-League-Saison.

Blitzstart nach der Pause: Kane doppelt für die Bayern nach.Video: SRF

Einzig Kylian Mbappé hat mehr, und auch der Franzose kam nach seiner Knieverletzung zurück und auch er war noch erfolgreich. Mit seinem vierten vielversprechenden Abschluss verkürzte Mbappé auf 1:2 und brachte etwas Hoffnung für Real zurück. Via Lattenunterkante bezwang er den starken Manuel Neuer und verbuchte seinen 14. Treffer in der laufenden Saison. Es war aber von Real am Ende zu spät und zu wenig.

Erst mit der Einwechslung von Eder Militão und vor allem Jude Bellingham kam etwas mehr Leben in ihr lange lethargisches und passives Spiel. In einer wilden Schlussphase gelang es den Bayern dann aber nicht mehr, die Partie zu kontrollieren. Am Ende wäre sowohl der Ausgleich als auch ein 3:1 noch möglich gewesen.

Mbappé kann für Real verkürzen.Video: SRF

Den ersten Sieg gegen Real seit 2012 brachten sie aber über die Zeit. In en letzten Jahren war der spanische Rekordmeister ein eigentliches Schreckgespenst für sein deutsches Pendant. Alle vier Direktduelle in der Champions League gingen seither verloren.

Real Madrid&#039;s Kylian Mbappe watches the ball during the Champions League quarterfinal first leg soccer match between Real Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, April 7, 2026. (AP Ph ...
Mbappé und Co. lassen gegen die Bayern zu viele Chancen liegen.Bild: keystone

Real Madrid - Bayern München 1:2 (0:1)
SR Oliver (ENG).
Tore: 41 Diaz 0:1. 46. Kane 0:2. 74. Mbappé 1:2.

Sporting Lissabon – Arsenal 0:1

Während die europäischen Kolosse Real und Bayern ein Spektakel mit je 20 Torschüssen boten, sahen die Zuschauer in Lissabon deutlich weniger Erbauliches. Sporting hielt Arsenal 90 Minuten in Schach. In der Nachspielzeit schoss Kai Havertz den Leader der Premier League aber doch noch zum letztlich glückhaften Sieg. Die beste Chance auf für die Portugiesen vergab Maxi Araujo in der 6. Minute mit einem Knaller an die Latte.

Havertz schiesst Arsenal zum Sieg.Video: SRF

Nachdem Arsenal zuletzt in England in beiden Pokalwettbewerben, Ligacup und FA-Cup, verloren haben, bleiben die Londoner in der Champions League gut im Rennen für die Halbfinals.

Arsenal&#039;s Kai Havertz celebrates after scoring his sides first goal during the Champions League quarterfinals, first leg, soccer match between Sporting CP and Arsenal, in Lisbon, Tuesday, April 7 ...
Havertz bejubelt seinen Treffer in der Nachspielzeit.Bild: keystone

Sporting Lissabon - Arsenal 0:1 (0:0)
SR Siebert (GER).
Tor: 91. Havertz 0:1. (abu/sda)

Mehr Fussball-Geschichten:
Rassismus-Skandal im Schweizer Fussball: GC-Spielerin von Staff-Mitglied beleidigt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
mahnender
07.04.2026 22:32registriert Januar 2024
Hoffentlich zerlegen die Bayern das arrogante Real - königlich ist diese Mannschaft schon lange nicht mehr - ein Haufen Diva's mit teils bedenklichem Charakter
266
Melden
Zum Kommentar
9
Das Wachstum bremst Karriere von Schweizer Tennisjuwel
Henry Bernet hat im letzten Halbjahr nur ein Spiel gewonnen und auch nur wenige Turniere bestritten. Mit ein Grund dafür ist der Körper.
Als er am Sonntagabend an der Seite seines Vaters Robert im SRF-Studio in Zürich-Leutschenbach im Publikum der Sports Awards Platz nimmt, sitzt der Anzug makellos. Kein Fältchen stört die klare Linie, kein Detail wirkt dem Zufall überlassen. Nur die Krawatte gehört eigentlich nicht ihm. «Die musste ich meinem Vater klauen», sagt der 19-Jährige mit einem flüchtigen Lächeln — gebunden hat sie eben jener Vater, der neben ihm sitzt.
Zur Story