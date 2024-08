Olympia 2024: Weitsprung-Final mit Simon Ehammer in Liveticker und TV

Der 24-Jährige sprang in diesem Jahr bereits 8,41 m weit – mehr gelangen 2024 nur dem Griechen Miltiadis Tentoglou (8,65 m). Tentoglou ist der klare Favorit, aber dahinter zählt Ehammer zu den grössten Kandidaten auf eine Medaille. Das, obwohl er in der Qualifikation mit nur 8,09 m keinen guten Tag einzog. Davon zeigte er sich aber unbeeindruckt: «Ein weiter Sprung in der Quali bringt nichts, wenn man im Final nicht liefert.» Dies war ihm im Mai bei der EM in Rom passiert. Dort sprang er in der Qualifikation seine persönliche Jahresbestweite, schaffte im Final aber nur 8,31 m und gewann so Bronze.



Obwohl er nach der Quali also noch deutlich Luft nach oben hat, reichte ihm die Leistung vom Sonntag zu Platz 4. Kann er sich steigern, ist eine Medaille für Simon Ehammer, der für bessere Chancen im Weitsprung auf den Zehnkampf verzichtete, sehr realistisch.

