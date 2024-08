Jakob Ingebrigtsen verpasst eine Medaille über 1500 m überraschend. Bild: keystone

Topfavorit Ingebrigtsen verpokert sich im 1500-m-Lauf +++ Schweizer Trio ausgeschieden

Ingebrigtsen verpokert sich

Topfavorit Jakob Ingebrigtsen ging über 1500 m überraschend leer aus. Der Norweger, Olympiasieger vor drei Jahren, klassierte sich im Final im Stade de France lediglich im 4. Rang. Auf der Zielgeraden wurde der 23-Jährige, der das Rennen äusserst offensiv angegangen war und die Führung gleich auf der ersten Runde an sich gerissen hatte, noch von drei Konkurrenten überholt. Es siegte der Amerikaner Cole Hocker in olympischer Rekordzeit von 3:27,65 Minuten vor Weltmeister Josh Kerr aus Grossbritannien und Yared Nuguse aus den USA.

Cole Hocker jubelt über Gold. Bild: keystone

Schweizer Trio ausgeschieden

Julien Bonvin über 400 m Hürden sowie die 200-m-Läufer Timothé Mumenthaler und Felix Svensson blieben in den Hoffnungsläufen vom Dienstag hängen. Bonvin klassierte sich in seinem Lauf in 49,08 Sekunden im 3. Rang und verpasste die Qualifikation für die Halbfinals um gut zwei Zehntel.

Mumenthaler benötigte über die halbe Bahnrunde 20,67 Sekunden. Der Europameister von Rom war um vier Hundertstel langsamer als tags zuvor im Vorlauf, ihm fehlten 0,16 Sekunden zum Einzug in die nächste Runde. Auch Svensson (20,65) blieb in der Repechage über seiner Zeit vom Vortag. (abu/sda)