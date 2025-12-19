Nebel
Eishockey NL live: SCB – HCD und die weiteren Spiele im Ticker

Liveticker

SCB gegen Davos als Highlight des Abends – hier geht's zu den Tickern aller Spiele

19.12.2025, 19:00

Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

So gut (oder auch nicht) haben wir die National League getippt – eine Zwischenbilanz
  • Stürmer
  • Verteidiger
  • Torhüter
Player Image

Nation Flag

Aktuelle
Note

info

  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Punkte

Goals/Assists

Spiele

Strafminuten

  • Er ist

  • Er kann

  • Erwarte

Die Tabelle

Mehr Eishockey:
Hintermann besiegte den Krebs und sagt: «Gibt bei mir keine kitschige Story zu erzählen»
Niels Hintermann ist zurück im Weltcup. Im Interview spricht er über seine Erfahrungen auf der Krebsstation, er erklärt, warum er Dinge nun anders sieht und sagt: «Ich hätte mir sehr viel ersparen können.»
Niels Hintermann ist zurück in Gröden. Die Weltcupstation in den Dolomiten hat in der Karriere des 30-Jährigen einen besonderen Stellenwert. 2015 gewann er hier seine ersten Weltcuppunkte und vor vier Jahren fuhr er an gleicher Stelle zum ersten Mal auf ein Abfahrtspodest.
Zur Story