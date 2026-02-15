Holdener verzichtet auf den Riesenslalom – Rast mit der Startnummer 4

bedeckt, etwas Schnee
15.02.2026, 07:5215.02.2026, 07:52

Das Schweizer Frauen-Team ist im olympischen Riesenslalom in Cortina nur mit einem Trio am Start. Wendy Holdener verzichtet kurzfristig auf die Teilnahme.

Die Schwyzerin fokussiert sich auf den Slalom vom Mittwoch. Die durch den Startverzicht gewonnene Zeit wird sie in ein zusätzliches Training in ihrer bevorzugten Disziplin investieren.

1. Lauf 10.00 Uhr | 2. Lauf 13.30 Uhr

Die Startliste
1 Thea Louise Stjernesund NOR
2 Sara Hector SWE
3 Mikaela Shiffrin USA
4 Camille Rast SUI
5 Paula Moltzan USA
6 Alice Robinson NZL
7 Julia Scheib AUT
8 Zrinka Ljutic CRO
9 Valérie Grenier CAN
10 Lara Colturi ALB
11 Nina O'Brien USA
12 Lara Della Mea ITA
13 Maryna Gasienica-Daniel POL
14 Federica Brignone ITA
15 Britt Richardson CAN
16 Lena Dürr GER
17 Sofia Goggia ITA
18 Wendy Holdener SUI
19 Emma Aicher GER
20 Kajsa Lie Vickhoff NOR
21 Mina Fürst Holtmann NOR
22 Stephanie Brunner AUT
23 AJ Hurt USA
24 Estelle Alphand SWE
25 Asja Zenere ITA
26 Nina Astner AUT
27 Vanessa Kasper SUI
28 Clara Direz FRA
29 Sue Piller SUI
30 Madeleine Sylvester-Davik NOR

