Holdener verzichtet auf den Riesenslalom – Rast mit der Startnummer 4

Das Schweizer Frauen-Team ist im olympischen Riesenslalom in Cortina nur mit einem Trio am Start. Wendy Holdener verzichtet kurzfristig auf die Teilnahme.

Die Schwyzerin fokussiert sich auf den Slalom vom Mittwoch. Die durch den Startverzicht gewonnene Zeit wird sie in ein zusätzliches Training in ihrer bevorzugten Disziplin investieren.

1. Lauf 10.00 Uhr | 2. Lauf 13.30 Uhr