Liveticker

Letztes Gruppenspiel für die Hockey-Nati – gegen Tschechien geht es um Platz 2

Mehr «Sport»

Anderthalb Tage nach dem Schock um Kevin Fiala, der sich bei der 1:5-Niederlage gegen Kanada eine folgenschwere Unterschenkelverletzung zuzog und für den Rest des Turniers ausfällt, bestreitet das Schweizer Nationalteam der Männer das letzte Vorrundenspiel gegen Tschechien. Nur mit einem Sieg mit mindestens elf Toren Unterschied könnte das Team von Patrick Fischer noch als bester Gruppenzweiter direkt in die Viertelfinals einziehen. Gegen die Tschechen, die wie die Schweiz gegen Kanada unterlagen und Frankreich besiegten, geht es um eine möglichst gute Vorrunden-Platzierung, um die Ausgangslage für die Achtelfinals zu verbessern.

Das Spiel kannst du hier ab 12.10 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen. (nih/sda)