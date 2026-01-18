bedeckt
Super League live: Servette – FC Zürich im Ticker

Wie startet der FCZ ins neue Jahr? Ein Sieg in Genf wäre Gold wert

18.01.2026, 13:00
YB unterliegt auch Lausanne: «Müssen aus der Scheisse kommen» – Lugano schiesst Luzern ab

Am Sonntag hat Leader Thun seinen ersten Einsatz in der Rückrunde der Super League. Der Wintermeister trifft zum Abschluss der 20. Runde um 16.30 Uhr auswärts auf die Grasshoppers. Zeitgleich spielt der Schweizer Meister Basel daheim gegen Sion. Bereits um 14.00 Uhr stehen sich Servette und der FC Zürich gegenüber.

Mit einem Sieg könnte der FCZ auf zwei Punkte an die Championship Group herankommen. Das Spiel kannst du hier im Liveticker verfolgen. (nih/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

