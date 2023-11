Putin gibt Medienkonferenz am 14. Dezember ++ Kilometerlange Staus an Polen-Ukraine-Grenze

Mit Schmid kam die Wende – Hischier und Co. feiern Spektakelsieg

Nico Hischier (New Jersey): 1 Tor, 2 Schüsse, TOI 21:17 Min.

Timo Meier (New Jersey): verletzt

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 2 Schüsse, TOI 22:29 Min.

Akira Schmid (New Jersey): 6 Paraden, Abwehrquote 100 %