Ski live: Riesenslalom in Jasna mit Gut-Behrami in Ticker und TV

So dreist sind die Wahnsinnslöhne der On-Schuh-Millionäre im Vergleich mit Nike und Co.

On lässt Schuhe in Vietnam für 18 Franken herstellen – und verkauft sie hier für 190

«Jetzt kommt es darauf an, dass die hehren Ziele nicht nur auf dem Papier stehen bleiben»

Der Schweizer Schuhhersteller On ist in die Kritik geraten wegen hoher Margen auf seine Schuhe, die er in Vietnam produzieren lässt. Das NGO Public Eye zeigt sich wenig überrascht und appelliert an das Unternehmen, angekündigte Verbesserungsziele tatsächlich umzusetzen.

«On ist ein Unternehmen, das noch so geführt wird wie in den 90er-Jahren, ein Geschäftsmodell hat wie aus dem letzten Jahrhundert. Der Fokus liegt nur auf dem Shareholdervalue. Darauf, dass den Managern möglichst schnell möglichst viel Geld ausgezahlt werden kann. Dieses System fusst am Schluss auf Ausbeutung.»