EM-Testspiel: Schweiz gegen Österreich im Liveticker und im Stream

Liveticker

Shaqiri vorerst auf der Bank – so spielt die Schweiz im letzten EM-Test gegen Österreich

Mehr «Sport»

In einer Woche geht für die Schweizer Nati die EM los. Am Samstag um 15 Uhr trifft das Team von Murat Yakin in Köln auf Ungarn. Zuvor steht jedoch noch ein allerletzter Test an: Einen Tag nach Bekanntgabe des definitiven 26-Mann-Kaders für das Turnier in Deutschland – Andi Zeqiri wurde als letzter Akteur gestrichen – empfängt die Nati den Nachbarn Österreich in St.Gallen. Dabei verzichtet Yakin in der Startformation auf Xherdan Shaqiri und den angeschlagenen Fabian Schär – dafür bekommt Zeki Amdouni nach seinem Tor gegen Estland die Chance, sich nun von Beginn an zu beweisen.

Es wird keine leichte Aufgabe für die Schweizer, die keine überzeugende Qualifikation gespielt haben, zuletzt aber immerhin Irland (1:0) und Estland (4:0) geschlagen haben. Die Österreicher sind jedoch ein ganz anderer Gradmesser, haben sie doch von den letzten 15 Partien nur eines verloren (2:3 gegen Belgien). Dank Siegen gegen Länder wie Deutschland (2:0), Italien (2:0) oder zuletzt die EM-Teilnehmer Serbien (2:1), Türkei (6:1) und Slowakei (2:0) zählt die erstarkte ÖFB-Elf an der bevorstehenden Europameisterschaft gar zu den Geheimfavoriten.

Dies liegt neben Spielern wie Marcel Sabitzer (Dortmund), Konrad Laimer (Bayern) oder Marko Arnautovic (Inter Mailand) auch an Trainer Ralf Rangnick, der das Team seit seiner Ankunft im Mai 2022 auf Vordermann gebracht hat. Dank seiner Erfolge galt er gar als Kandidat für den Trainerjob bei Bayern München, doch entschied sich der 65-Jährige, beim Nationalteam Österreichs zu bleiben. An der EM trifft dieses aber bereits in der Gruppenphase auf Frankreich, die Niederlande und Polen, womit schon das Erreichen des Achtelfinals als Erfolg gewertet werden dürfte.

Durch die starken Leistungen scheint Österreich der perfekte Gegner für die EM-Generalprobe der Schweizer Nati zu sein. Kann sie sich gegen Sabitzer und Co. beweisen, können Captain Granit Xhaka und seine Mitspieler zuversichtlich sein, auch für die Duelle mit Ungarn oder Schottland gewappnet zu sein.

Das letzte Testspiel der Schweiz vor der EM verfolgst du ab 18 Uhr hier bei watson im Liveticker und im Stream vom SRF.