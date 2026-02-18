Letzte Chance für die Ski-Frauen: Holdener und Rast gehören zu den Medaillenkandidatinnen

1. Lara Colturi (ALB)
2. Paula Moltzan (USA)
3. Camille Rast (SUI)
4. Katharina Truppe (AUT)
5. Wendy Holdener (SUI)
6. Lena Dürr (GER)
7. Mikaela Shiffrin (USA)
8. Katharina Huber (AUT)
9. Sara Hector (SWE)
10. Emma Aicher (GER)
11. Zrinka Ljutic (CRO)
12. Anna Swenn Larsson (SWE)
13. Cornelia Öhlund (SWE)
14. Melanie Meillard (SUI)
15. Marion Chevrier (FRA)
16. Lara Della Mea (ITA)
17. Dzenifera Germane (LAT)
18. Laurence St-Germain (CAN)
19. Eliane Christen (SUI)
20. Katharina Gallhuber (AUT)
21. Marie Lamure (FRA)
22. Hanna Aronsson Elfmann (SWE)
23. Petra Vlohva (SVK)
24. Martina Peterlini (ITA)
25. Caitlin McFarlane (FRA)
26. Ana Bucik Jogan (SLO)
27. Lisa Hörager (AUT)
28. Mina Fürst Holtmann (NOR)
29. Asa Ando (JPN)
30. Nina O'Brien (USA)
