Olympia 2026: Der Slalom der Frauen live im Stream und Ticker

Letzte Chance für die Ski-Frauen: Holdener und Rast gehören zu den Medaillenkandidatinnen

18.02.2026, 08:2018.02.2026, 08:20
  • Der Slalom der Frauen in Cortina d'Ampezzo (1. Lauf 10.00 Uhr, 2. Lauf 13.30 Uhr) ist die letzte Alpin-Entscheidung dieser Spiele, und damit die letzte Chance für eine Medaille der Frauen.
  • Camille Rast und Wendy Holdener sind hinter der Dominatorin Mikaela Shiffrin die zweit- und drittbeste Slalomfahrerin der Saison und gehören damit zu den Mitfavoritinnen. Daneben starten für die Schweiz die Olympiadebütantinnen Eliane Christen und Mélanie Meillard.

Die Startliste im 1. Lauf (Start um 10 Uhr):

1. Lara Colturi (ALB)
2. Paula Moltzan (USA)
3. Camille Rast (SUI)
4. Katharina Truppe (AUT)
5. Wendy Holdener (SUI)
6. Lena Dürr (GER)
7. Mikaela Shiffrin (USA)
8. Katharina Huber (AUT)
9. Sara Hector (SWE)
10. Emma Aicher (GER)
11. Zrinka Ljutic (CRO)
12. Anna Swenn Larsson (SWE)
13. Cornelia Öhlund (SWE)
14. Melanie Meillard (SUI)
15. Marion Chevrier (FRA)
16. Lara Della Mea (ITA)
17. Dzenifera Germane (LAT)
18. Laurence St-Germain (CAN)
19. Eliane Christen (SUI)
20. Katharina Gallhuber (AUT)
21. Marie Lamure (FRA)
22. Hanna Aronsson Elfmann (SWE)
23. Petra Vlohva (SVK)
24. Martina Peterlini (ITA)
25. Caitlin McFarlane (FRA)
26. Ana Bucik Jogan (SLO)
27. Lisa Hörager (AUT)
28. Mina Fürst Holtmann (NOR)
29. Asa Ando (JPN)
30. Nina O'Brien (USA)

Besiegt Mikaela Shiffrin ihren Olympia-Fluch?
Mikaela Shiffrin konnte in dieser Saison sieben von acht Slaloms für sich entscheiden und ist auch heute die ganz ganz grosse Favoritin. Doch seit acht Jahren wartet die 30-Jährige auf eine Olympiamedaille. Nachdem die Winterspiele in Peking vor vier Jahren ohne Podestplatz endeten, verpasste die fünffache Gesamtweltcupsiegerin auch in diesem Jahr in der Team-Kombination und im Riesenslalom die Medaillen. Im Slalom fuhr Shiffrin im Jahr 2014 zur Goldmedaille.
Herzlich Wilkommen
Am heutigen Mittwoch findet die letzte Alpin-Entscheidung der Olympischen Spiele statt. Der 1. Lauf im Slalom der Frauen startet um 10 Uhr und die Entscheidung erfolgt ab 13.30 Uhr. Noch warten die Schweizer Skifahrerinnen in Cortina auf eine Medaille. Die Swiss-Ski.Hoffnungen ruhen heute auf Camille Rast und Wendy Holdener. Mit Eliane Christen und Mélanie Meillard stehen noch zwei weitere Schweizerinnen am Start.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina laufen seit dem 6. Februar. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Zur Story