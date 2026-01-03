recht sonnig-4°
Ski live: Riesenslalom in Kranjska Gora mit u.a. Rast in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Schweizerinnen warten noch auf einen Sieg – klappt es im Riesenslalom in Kranjska Gora?

03.01.2026, 09:00

Nach 15 Saisonrennen warten die Schweizer Frauen noch auf einen Sieg im Ski-Weltcup. Camille Rast verpasste diesen in den letzten drei Rennen als Zweite jeweils nur knapp. Die 26-Jährige ist auch im Riesenslalom von Kranjska Gora der grösste Schweizer Trumpf. Mit Wendy Holdener und Vanessa Kasper starten zwei weitere Schweizerinnen unter den ersten 30.

Ob die Schweizerinnen heute den ersten Sieg der Saison feiern können, kannst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, der 2. um 13 Uhr.

Die Startliste (1. Lauf 10 Uhr)

1 Camille Rast
2 Sara Hector
3 Julia Scheib
4 Alice Robinson
5 Zrinka Ljutic
6 Paula Moltzan
7 Thea Stjernesund
8 Mikaela Shiffrin
9 Maryna Gasienica-Daniel
10 Valérie Grenier
11 Sofia Goggia
12 Nina O'Brien
13 Britt Richardson
14 Lara Colturi
15 Lena Dürr
16 Wendy Holdener
17 Emma Aicher
18 Mina Holtmann
19 A. J. Hurt
20 Lara Della Mea

Die weiteren Schweizerinnen:
28 Vanessa Kasper
38 Sue Piller
43 Stefanie Grob
50 Dania Allenbach
53 Shaienne Zehnder
57 Simone Wild​

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
