Liveticker

Schweizerinnen warten noch auf einen Sieg – klappt es im Riesenslalom in Kranjska Gora?

Mehr «Sport»

Nach 15 Saisonrennen warten die Schweizer Frauen noch auf einen Sieg im Ski-Weltcup. Camille Rast verpasste diesen in den letzten drei Rennen als Zweite jeweils nur knapp. Die 26-Jährige ist auch im Riesenslalom von Kranjska Gora der grösste Schweizer Trumpf. Mit Wendy Holdener und Vanessa Kasper starten zwei weitere Schweizerinnen unter den ersten 30.

Ob die Schweizerinnen heute den ersten Sieg der Saison feiern können, kannst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, der 2. um 13 Uhr.

Die Startliste (1. Lauf 10 Uhr)

1 Camille Rast

2 Sara Hector

3 Julia Scheib

4 Alice Robinson

5 Zrinka Ljutic

6 Paula Moltzan

7 Thea Stjernesund

8 Mikaela Shiffrin

9 Maryna Gasienica-Daniel

10 Valérie Grenier

11 Sofia Goggia

12 Nina O'Brien

13 Britt Richardson

14 Lara Colturi

15 Lena Dürr

16 Wendy Holdener

17 Emma Aicher

18 Mina Holtmann

19 A. J. Hurt

20 Lara Della Mea

Die weiteren Schweizerinnen:

28 Vanessa Kasper

38 Sue Piller

43 Stefanie Grob

50 Dania Allenbach

53 Shaienne Zehnder

57 Simone Wild​