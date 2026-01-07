An den letzten Olympischen Spielen gewann Marco Odermatt die Goldmedaille im Riesenslalom. Bild: keystone

22 Olympiaplätze für die Ski-Cracks: Die Abfahrer sind jetzt schon zu viel

Einen Monat vor den Olympischen Spielen wird der Kampf um die Startplätze in Italien langsam aber sicher lanciert. Wir liefern eine Übersicht über die einzelnen Disziplinen.

Timo Rizzi Folge mir

Insgesamt darf Swiss-Ski 22 Fahrerinnen und Fahrer nominieren, allerdings höchstens elf pro Geschlecht. Um die Vorgaben des eigenen Verbandes zu erfüllen, müssen die Athleten einmal in die Top-7 oder zweimal in die ersten 15 einer Disziplin fahren.

In jedem Rennen können vier Fahrer pro Nation nominiert werden. Sollten weniger als vier Fahrer die Kriterien erfüllen, darf Swiss-Ski, wenn es verfügbare Plätze hat, noch weitere Ski-Cracks nominieren. Besonders bei den Speed-Disziplinen der Männer deutet sich ein harter Kampf an. Der Selektionszeitraum läuft nur noch bis zum 25. Januar.

Männer: Abfahrt

Ausstehende Rennen bis zum Ende des Selektionszeitraums: Wengen (17. Januar), Kitzbühel (24. Januar)

Kriterien vollständig erfüllt:

Marco Odermatt

Franjo von Allmen

Alexis Monney

Alessio Miggiano

Niels Hintermann

Kriterien zur Hälfte erfüllt:

Stefan Rogentin

Marco Kohler

Bereits fünf Fahrer haben die Vorgaben in der Königsdisziplin erfüllt. Damit ist klar, dass mindestens ein Abfahrer, welcher die Kriterien erfüllt hat, zuschauen muss. Marco Odermatt mit zwei und Franjo von Allmen mit einem Weltcupsieg sollten ihr Ticket auf sicher haben. Der Kampf um die restlichen zwei Plätze könnte sehr spannend werden.

Marco Odermatt und Franjo von Allmen werden bei Olympia dabei sein. Bild: keystone

Folgende Kriterien werden in Kraft gesetzt, wenn mehrere Fahrer die Anforderungen erreicht haben: Resultate an den Selektionswettkämpfen (Weltcuprennen in dieser Saison), Potenzial, Formkurve und Gesundheit. Die grösste Chance hat dabei wohl Alexis Monney. Der WM-Dritte von Saalbach gewann im letzten Winter erstmals ein Weltcuprennen (im Olympia-Austragungsort Bormio) und beendete die Saison in der Abfahrtswertung als Dritter.

Um den vierten und letzten Platz würden sich dann Alessio Miggiano, Niels Hintermann und Stefan Rogentin streiten. Zwar fehlt Rogentin noch eine Top-15-Platzierung, da er aber auch im Super-G ziemlich sicher starten wird, würde er das Kontingent nicht zusätzlich belasten. Der junge Alessio Miggiano und Niels Hintermann haben die Kriterien nur in der Abfahrt erfüllt. Mit weiteren Top-Platzierungen in Wengen und Kitzbühel könnten sie die Verantwortlichen aber zum Nachdenken bringen.

Männer: Super-G

Ausstehende Rennen bis zum Ende des Selektionszeitraums: Wengen (16. Januar), Kitzbühel (23. Januar)

Kriterien vollständig erfüllt:

Marco Odermatt

Stefan Rogentin

Franjo von Allmen

Alexis Monney

Loic Meillard

Kriterien zur Hälfte erfüllt:

Marco Kohler

Genau gleich wie in der Abfahrt könnte das Aufgebot auch im Super-G aussehen. Zwar konnte auch Loic Meillard nach einem starken Auftritt in Livigno die Kriterien erfüllen, aber wahrscheinlich muss er den Speed-Spezialisten den Vortritt lassen.

Im Super-G hat Stefan Rogentin die Anforderungen bereits erfüllt. Bild: keystone

Männer: Riesenslalom

Ausstehende Rennen bis zum Ende des Selektionszeitraums: Adelboden (10. Januar)

Kriterien vollständig erfüllt:

Marco Odermatt

Loic Meillard

Thomas Tumler

Luca Aerni

Kriterien zur Hälfte erfüllt:

Keiner

Keine Diskussionen wird es im Riesenslalom geben. Ausser dem bewährten Quartett konnte noch kein anderer Schweizer in die Top 15 fahren.

In Val d’Isère konnte sich das Schweizer Team über einen Dreifachsieg feiern. Bild: keystone

Männer: Slalom

Ausstehende Rennen bis zum Ende des Selektionszeitraums: Madonna Di Campiglio (7. Januar), Adelboden (11. Januar), Wengen (18. Januar), Kitzbühel (25. Januar)

Kriterien vollständig erfüllt:

Loic Meillard

Tanguy Nef

Kriterien zur Hälfte erfüllt:

Daniel Yule

Matthias Iten

Wie im «Riesen», wird Loic Meillard auch im Slalom seinen Platz sicher haben. Tanguy Nef kann ebenfalls schon einmal mit der Olympia-Planung beginnen. Dahinter haben Daniel Yule und Matthias Iten je einen Top-15-Platz herausgefahren. Sollte es genug Platz im Kader haben, könnten sie sich wohl auch ohne Selektionserfüllung über eine mögliche Nominierung freuen. Ramon Zenhäusern und Marc Rochat bräuchten in den letzten vier Slaloms absolute Top-Ergebnisse, um ein Wörtchen mitzureden.

Daniel Yule kommt in dieser Saison bisher nicht auf Touren. Bild: keystone

Frauen: Abfahrt

Ausstehende Rennen bis zum Ende des Selektionszeitraums: Zauchensee (10. Januar), Tarvisio (17. Januar)

Kriterien vollständig erfüllt:

Keine

Kriterien zur Hälfte erfüllt:

Malorie Blanc

Jasmine Flury

Das Speedteam der Frauen leidet aufgrund der Verletzungshexe (Ausfälle von Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin und Corinne Suter). In der Abfahrt hat noch keine Fahrerin die Selektionskriterien erfüllt. Einzig Malorie Blanc und Jasmine Flury konnten je einmal die Top 15 erreichen. Beide dürften das Olympia-Ticket sicher haben. Die Konkurrenz im eigenen Team ist zu klein.

Hoffnung auf Besserung dürfte die baldige Rückkehr von Olympiasiegerin Corinne Suter machen. Sofern die Titelverteidigerin fit sein wird, darf wohl auch sie nach Italien reisen. Um einen vierten Platz streiten sich gleich mehrere Fahrerinnen, die beste Ausgangslage hat aktuell Delia Durrer.

Frauen: Super-G

Ausstehende Rennen bis zum Ende des Selektionszeitraums: Zauchensee (11. Januar), Tarvisio (18. Januar)

Kriterien vollständig erfüllt:

Malorie Blanc

Kriterien zur Hälfte erfüllt:

Jasmina Suter

Im Gegensatz zur Abfahrt hat Malorie Blanc die Anforderungen erfüllt und auch Jasmina Suter hat mit einem Top-15-Platz einen ersten Schritt gemacht. Corinne Suter wird wohl auch im Super-G dabei sein.

In den verbleibenden zwei Rennen bis zum Ende des Selektionszeitraums könnten auch Jasmine Flury, Delia Durrer, Joana Hählen oder Janine Schmitt mit starken Ergebnissen Argumente für sich sammeln. Der Vorteil liegt dabei eher bei jüngeren Fahrerinnen wie Delia Durrer, damit diese erstmals Luft an einem Grossanlass schnuppern können.

Malorie Blanc ist die Zukunftshoffnung im Speed-Team. Bild: keystone

Frauen: Riesenslalom

Ausstehende Rennen bis zum Ende des Selektionszeitraums: Kronplatz (20. Januar), Spindlermühle (24. Januar)

Kriterien vollständig erfüllt:



Lara Gut-Behrami (fällt verletzt für die restliche Saison aus)

Camille Rast

Kriterien zur Hälfte erfüllt:

Wendy Holdener

Camille Rast ist die klare Nummer eins im Team der Riesenslalom-Spezialistinnen. Ausser der verletzten Lara Gut-Behrami kann einzig noch Wendy Holdener ein Top-15-Ergebnis vorweisen. Trotz fehlender Resultate würden die übrigen Plätze aktuell wohl am ehesten an Vanessa Kasper und Sue Piller gehen.

Frauen: Slalom

Ausstehende Rennen bis zum Ende des Selektionszeitraums: Flachau (13. Januar), Spindlermühle (25. Januar)

Kriterien vollständig erfüllt:

Camille Rast

Wendy Holdener

Kriterien zur Hälfte erfüllt:

Anuk Brändli

Melanie Meillard

Eliane Christen

Während Camille Rast und Wendy Holdener einen Platz im Slalom sicher haben, kämpfen noch Anuk Brändli, Melanie Meillard und Eliane Christen um die weiteren Plätze. Die Entscheidung wird in Flachau und Spindermühle fallen, wo die drei Kandidatinnen versuchen müssen, ein weiteres Top-15-Ergebnis einzufahren.