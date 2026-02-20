Maier und Smith starten am besten. Aber Näslund kommt sofort nach vorne. Smith reiht sich als Dritte ein.
Dann der entscheidende Angriff. In einer Linkskurve sticht die Westschweizerin innen rein, zieht an Näslund vorbei. Smith heftet sich Maier an die Fersen, aber kann sie nicht entscheidend bedrängen.
Es ist Silber für Fanny Smith – nach 2x Bronze steht sie an den dritten Olympischen Spielen in Folge auf dem Podest.
