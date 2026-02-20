Auf dem Papier sind Daniela Maier (GER) und Talina Gantenbein (SUI) die Favoritinnen. Aber Schnee ist kein Papier. Sixtine Cousin (SUI) und Marielle Berger Sabbatel (FRA) haben ebenfalls den Final vor Augen.



Gantenbein startet schwach, überholt dann aber die Französin und ist hinter Maier Zweite. Cousin früh etwas abgeschlagen. Dann wird Gantenbein nach einem Schnitzer erst überholt, sie kann sich aber nochmals vor Berger Sabbatel setzen. Es kommt zum Fotofinish – mit dem besseren Ende für die Französin.



Beide Schweizerinnen sind ausgeschieden. Fanny Smith ist die letzte Schweizer Hoffnung auf eine Medaille.