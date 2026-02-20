bedeckt
Olympia 2026: Fanny Smith holt im Skicross Silber für die Schweiz

epa12761227 (from L) Hannah Smith of Canada, Fanny Smith of Switzerland, Jade Grillet Aubert of France and Brittany Pheland of Canada compete in the Women&#039;s Ski Cross quarterfinals of the Freesty ...
Smith liegt im Viertelfinal voran.Bild: keystone
Liveticker

Silber für Fanny Smith – Skicrosserin gewinnt dritte Olympiamedaille in Folge

Im dritten Olympia-Wettkampf in Folge steht Fanny Smith auf dem Podest. Nach zwei Bronzemedaillen gewinnt die Westschweizerin in Livigno Silber. Olympiasiegerin wird die Schwarzwälderin Daniela Maier.
20.02.2026, 13:2620.02.2026, 13:29
Final
Maier und Smith starten am besten. Aber Näslund kommt sofort nach vorne. Smith reiht sich als Dritte ein.

Dann der entscheidende Angriff. In einer Linkskurve sticht die Westschweizerin innen rein, zieht an Näslund vorbei. Smith heftet sich Maier an die Fersen, aber kann sie nicht entscheidend bedrängen.

Es ist Silber für Fanny Smith – nach 2x Bronze steht sie an den dritten Olympischen Spielen in Folge auf dem Podest.
Das sind die Finalistinnen
🇨🇭 Fanny Smith
33 Jahre
Olympia: Bronze 2018, Bronze 2022
WM: Gold 2013 und 2025, 3x Silber, 2x Bronze
36 Weltcupsiege

🇸🇪 Sandra Näslund
29 Jahre
Olympia: Gold 2022
WM: Gold 2017, 2021, 2023
45 Weltcupsiege

🇩🇪 Daniela Maier
29 Jahre
Olympia: Bronze 2022
WM: Bronze 2025
6 Weltcupsiege

🇫🇷 Marielle Berger Sabatell
36 Jahre
3 Weltcupsiege
Vor dem Final
Dieses Quartett macht Gold, Silber und Bronze unter sich aus:

Fanny Smith (SUI)
Sandra Näslund (SWE)
Daniela Maier (GER)
Marielle Berger Sabbatel (FRA)

Maier hinterliess einen bärenstarken Eindruck, Topfavoritin Näslund ebenso. Aber auch Smith ist heiss. Der Final verspricht Spannung.
Kleiner Final
Talina Gantenbein gewinnt den kleinen Final und wird damit Fünfte. Hinter der Französin Jade Grillet Aubert belegt Sixtine Cousin Rang 7 in diesem Olympia-Wettkampf.
Halbfinal 2
Macht es Fanny Smith besser? Es kommt zum Duell der Gigantinnen mit Sandra Näslund (SWE). Dazu im Halbfinal Jole Galli (ITA) und Jade Grillet Aubert (FRA).

Näslund setzt sich nach dem Start vor Smith an die Spitze.

Smith versucht Näslund anzugreifen, aber das geht beinahe in die Hose, denn von hinten drückt nun Galli.

Näslund und Smith sind durch.
Halbfinal 1
Auf dem Papier sind Daniela Maier (GER) und Talina Gantenbein (SUI) die Favoritinnen. Aber Schnee ist kein Papier. Sixtine Cousin (SUI) und Marielle Berger Sabbatel (FRA) haben ebenfalls den Final vor Augen.

Gantenbein startet schwach, überholt dann aber die Französin und ist hinter Maier Zweite. Cousin früh etwas abgeschlagen. Dann wird Gantenbein nach einem Schnitzer erst überholt, sie kann sich aber nochmals vor Berger Sabbatel setzen. Es kommt zum Fotofinish – mit dem besseren Ende für die Französin.

Beide Schweizerinnen sind ausgeschieden. Fanny Smith ist die letzte Schweizer Hoffnung auf eine Medaille.
Die Halbfinals
Mit diesen Läufen geht es um 12.55 Uhr weiter:

Viertelfinal 4
Gold-Favoritin Sandra Näslund feiert einen Start-Ziel-Sieg. Mit der Schwedin in den Halbfinals – und dort Gegnerin von Fanny Smith – schafft es Lokalmatadorin Jole Galli.
Viertelfinal 3
Fanny Smith im Einsatz. Die Schweizerin am Start wiederum top, sie liegt in Führung. In einem engen Lauf behauptet sich Smith, mit ihr als Zweite weiter die Französin Jade Grillet Aubet.
Viertelfinal 2
Vier Athletinnen – drei Schweizerinnen. Saskja Lack, Talina Gantenbein und Sixtine Cousin stehen mit der Französin Anouck Errard im Einsatz. Eine Schweizerin ist damit schon fix im Halbfinal. Das Ziel sind natürlich zwei.

Die Französin haben sie schon mal parkiert nach dem Start. Nun geht's darum, welche Schweizerin scheitert. Ganteinbein ist weiter, Cousin ist weiter und Lack ist draussen.
Viertelfinal 1
Es kommt zu einem Gipfeltreffen. Daniela Maier (GER), Marielle Thompson (CAN), Linnea Mobärg (SWE) und Marielle Berger Sabbatel (FRA) sind alle vier Anwärterinnen auf eine Medaille. Zwei werden auf der Strecke bleiben.

Maier fährt vorne weg, Berger Sabbatel kommt ihr am nächsten. Die zwei anderen sind geschlagen. Thompson, Gold 2014 Gold und Silber 2022, ist draussen.
Die weiteren Achtelfinals
Die Schweizerinnen sind durch. Alle vier haben sich für die Viertelfinals qualifiziert. Und weil drei von ihnen nun im gleichen Lauf aufeinander treffen, ist auch schon mindestens eine Schweizerin in den Halbfinals.

Smith wird im Viertelfinal auf Hannah Smith (CAN), Jade Grillet Aubert (FRA) und Brittany Phelan (CAN) treffen.

In Achtelfinal 7 setzen sich Jole Galli (ITA) und Katrin Ofner (AUT) durch. Sie treffen auf die Topfavoritin Sandra Näslund. Sie gewann den letzten Achtelfinal vor Mylene Ballet Baz (FRA).
Die Schweizer Dresses
Die Schweizerinnen fahren nicht in einem roten Dress, sondern in einem blaugrau-weissen, das an das Zebra-Muster der Deutschen erinnert. Man muss sich als Zuschauer erst daran gewöhnen.
Achtelfinal 5
Nun die wohl grösste Schweizer Medaillenhoffnung. Fanny Smith misst sich mit der Kanadierin Hannah Schmidt, Leonie Bachl-Staudinger aus Deutschland und Zhang Xuelian aus China.

Auch Smith gelingt der Start, dann überholt sie Schmidt. Nicht dramatisch, weil sich das Duo von den anderen beiden etwas abgesetzt hat. Smith kommt als Zweite eine Runde weiter.
Achtelfinal 4
Nun gleich eine doppelte Schweizer Vertretung: Saskja Lack und Sixtine Cousin sind gegen Lucie Krausova (CZE) und Stephanie Joffroy (CHI) zu favorisieren.

Prompt setzen sich Lack und Cousin am Start von den beiden anderen ab. Sie schaffen es überlegen in die Viertelfinals. Dort sehen sich Gantenbein, Lack und Cousin der Französin Errard gegenüber.
Achtelfinal 3
Talina Gantenbein als Fünfte der Qualifikation ist die Favoritin in diesem Lauf. Ihre Gegnerinnen sind Christina Födermayr (AUT), Nikola Fricova (SVK) und Anouck Errard (FRA).

Gantenbein startet hervorragend und kann sich gleich etwas von den anderen absetzen. Errard schliesst bis zum Ziel hin auf, die Schweizerin gewinnt im Fotofinish. Aber auch die Französin ist weiter.
Achtelfinal 2
Auch hier kommen die beiden Frauen weiter, die die meisten erwartet hatten: Marielle Thompson aus Kanada und Linnea Mobärg aus Schweden.

Nun im dritten Achtelfinal mit Talina Gantenbein die erste Schweizerin.
Achtelfinal 1
Mit der Deutschen Daniela Maier und Marielle Berger Sabbatel aus Frankreich haben sich die beiden Favoritinnen durchgesetzt.
Das Programm
12.00 Uhr: Achtelfinals
12.35 Uhr: Viertelfinals
12.54 Uhr: Halbfinals
13.10 Uhr: Final
Starke Schweizerinnen am Morgen
In einer «Seeding Run» genannten Fahrt fuhr jede der 32 Teilnehmerinnen alleine die Strecke in Livigno ab. Dabei ging es darum, den «Turnierbaum» so zu bestücken, dass die Besten nicht schon bei erster Gelegenheit aufeinander treffen.

Die Schweizerinnen zeigten in diesem Lauf, dass Form und Material passen. Fanny Smith, Sakja Lack (Bild) und Talina Gantenbein fuhren auf die Ränge 3, 4 und 5. Sixtine Cousin wurde 13.

Schnellste war die Deutsche Daniela Maier, knapp vor der Schwedin Sandra Näslund.
Fanny Smith im Fokus
2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking sicherte sich Fanny Smith jeweils Bronze. Diesmal steht ein Fragezeichen hinter der 33-jährigen Waadtländerin, zuletzt kämpfte sie mit Entzündungen der Rückenmuskulatur.

Ende Januar liess Smith, die an der Eröffnungsfeier in Mailand Schweizer Fahnenträgerin war, die Weltcuprennen in Val di Fassa aus, um sich für Olympia zu schonen, das half aber nur teilweise. Dennoch ist Smith in Livigno eine weitere Medaille zuzutrauen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
