bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Skicross-Medaille dank Fanny Smith? Olympia im SRF Stream & Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Smith will Näslund vom Thron stossen – Schweizer Medaille im Skicross?

20.02.2026, 10:5220.02.2026, 10:52
Schicke uns deinen Input
Das Programm
12.00 Uhr: Achtelfinals
12.35 Uhr: Viertelfinals
12.54 Uhr: Halbfinals
13.10 Uhr: Final
Starke Schweizerinnen am Morgen
In einer «Seeding Run» genannten Fahrt fuhr jede der 32 Teilnehmerinnen alleine die Strecke in Livigno ab. Dabei ging es darum, den «Turnierbaum» so zu bestücken, dass die Besten nicht schon bei erster Gelegenheit aufeinander treffen.

Die Schweizerinnen zeigten in diesem Lauf, dass Form und Material passen. Fanny Smith, Sakja Lack (Bild) und Talina Gantenbein fuhren auf die Ränge 3, 4 und 5. Sixtine Cousin wurde 13.

Schnellste war die Deutsche Daniela Maier, knapp vor der Schwedin Sandra Näslund.
Fanny Smith im Fokus
2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking sicherte sich Fanny Smith jeweils Bronze. Diesmal steht ein Fragezeichen hinter der 33-jährigen Waadtländerin, zuletzt kämpfte sie mit Entzündungen der Rückenmuskulatur.

Ende Januar liess Smith, die an der Eröffnungsfeier in Mailand Schweizer Fahnenträgerin war, die Weltcuprennen in Val di Fassa aus, um sich für Olympia zu schonen, das half aber nur teilweise. Dennoch ist Smith in Livigno eine weitere Medaille zuzutrauen.
Jutta Leerdams klare Botschaft: «Du kannst gleichzeitig diszipliniert und feminin sein»
Mehr Olympia:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 95
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Sieht aus wie ein Fleischkäse-Semmeli, ist aber das Gold-Silber-Bronze-Sandwich der französischen Biathletin Lou Jeanmonnot.
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Olympionik:innen müssen ihre Namen aussprechen – und gehen auf TikTok viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Goldenes Comeback nach eigenen Vorstellungen – Alysa Liu krönt ihre zweite Karriere
Alysa Liu ist Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen. Dabei wollte sie vor vier Jahren nichts mehr von diesem Sport wissen.
2019 war Alysa Liu eigentlich schon fast ganz oben angekommen. Mit 13 Jahren krönte sie sich damals zur jüngsten US-Meisterin der Eiskunstlaufgeschichte. Noch ein Jahr vorher war sie die jüngste Eiskunstläuferin, die je einen dreifachen Axel stehen konnte. Eine grossartige Karriere schien vorprogrammiert.
Zur Story