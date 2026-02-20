In einer «Seeding Run» genannten Fahrt fuhr jede der 32 Teilnehmerinnen alleine die Strecke in Livigno ab. Dabei ging es darum, den «Turnierbaum» so zu bestücken, dass die Besten nicht schon bei erster Gelegenheit aufeinander treffen.Die Schweizerinnen zeigten in diesem Lauf, dass Form und Material passen. Fanny Smith, Sakja Lack (Bild) und Talina Gantenbein fuhren auf die Ränge 3, 4 und 5. Sixtine Cousin wurde 13.Schnellste war die Deutsche Daniela Maier, knapp vor der Schwedin Sandra Näslund.