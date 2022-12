Ski live: Slalom in Semmering mit Holdener und Co. in Ticker und TV

Odermatt distanziert die Konkurrenz im Super-G – Schweizer Glanzresultat in Bormio

Wer war in dieser Saison der wichtigste und interessanteste Eishockey-Spieler der National League? Wer könnte dies besser wissen als einer der grössten Eishockey-Experten und mehrfacher «Sportjournalist des Jahres»: Klaus Zaugg? Eben. Darum hier seine Liste.

Wer die Besten sind, sagt die Statistik. Was aber «blutleere» Zahlen nicht verraten können, ist die Geschichte, die Bedeutung für das Team, die Rolle, die Ausstrahlung eines Spielers. Oder sagen wir es so: Die Wichtigkeit eines Spielers für seinen Klub, für die Liga, für unser Hockey können wir nicht in Zahlen erfassen. Und wie interessant einer ist, auch nicht.