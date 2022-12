Marco Odermatt jubelt nach der Zieleinfahrt. Bild: keystone

Odermatt distanziert die Konkurrenz im Super-G – Schweizer Glanzresultat in Bormio

Die Schweizer trumpfen im letzten Weltcup-Rennen des Jahres noch einmal gross auf. Marco Odermatt gewinnt den Super-G in Bormio, Loïc Meillard wird hinter dem Österreicher Vincent Kriechmayr Dritter.

Der überlegene Odermatt distanzierte bei erneut schwierigsten Bedingungen auf der Piste «Stelvio» Kriechmayr um 64 Hundertstel. Meillard, der sich in dieser Disziplin seinen ersten Podestplatz sicherte, lag 1,22 Sekunden zurück. Bisher war Rang 7, herausgefahren vor knapp zwei Jahren in Garmisch, das Bestresultat des Neuenburgers im Super-G gewesen. «Es war eine perfekte Fahrt», sagte Odermatt im SRF-Interview und fügte an: «Es war brutal schwierig, aber ich habe vom ersten Tor an gemerkt, dass es wieder etwas besser passt als gestern.»

Die Fahrt von Odermatt. Video: SRF

Das sagt Odermatt: «Es war ein unglaubliches Jahr. Viel mehr gibt es gar nicht zu sagen, mit einem Sieg zu starten und mit einem Sieg aufzuhören ist schon sehr schön. Die nächsten Tage werden jetzt guttun. An Silvester mit den Kollegen zu Hause etwas Gas geben. Ich brauche jetzt ein Ventil, um durchzulüften und darauf freue ich mich.»

Odermatt und Meillard führten ein überzeugendes Schweizer Team an. Stefan Rogentin egalisierte mit Platz 7 sein zweitbestes Ergebnis im Weltcup, Gino Caviezel und Justin Murisier folgten auf den Plätzen 10 und 13. Alexis Monney lieferte bei seiner Super-G-Premiere im Weltcup dank Rang 23 gleich sein erstes zählbares Resultat ab.

Meillards Fahrt aufs Podest. Video: SRF

Odermatt zeigte mit Ausnahme eines kleinen Fehlers im oberen Streckenteil eine grandiose Fahrt. Die Differenz im Duell mit Kriechmayr schuf er im letzten Abschnitt. In jenen Passagen war er 67 Hundertstel schneller als der Gewinner der Abfahrt vom Vortag. Die letzte Zwischenzeitmessung hatte Kriechmayr noch mit drei Hundertsteln Vorsprung passiert.

Das sagt Loïc Meillard: «Ich habe es gern so. Es ist eisig, aber das ist für mich nicht so ein Problem. Beim Slalom in Madonna (Ausfall im 2. Lauf nach Platz 2 im 1. Lauf, Anm. d. Red.) wäre auch ein Podest möglich gewesen, aber es jetzt ein paar Tage später im Super-G zu machen, ist sehr schön.»

Mit seinem fünften Sieg in der laufenden Saison, dem zweiten in einem Super-G nach jenem in Lake Louise in Kanada, baute Odermatt seine Führung in der Weltcup-Gesamtwertung weiter aus. Er liegt nun 329 Punkte vor dem zweitplatzierten Aleksander Kilde. Der Norweger kam im dritten Super-G des Winters nicht über Rang 8 hinaus. Auch im Disziplinen-Klassement liegt Odermatt nun allein in Front. Nach den ersten zwei Super-G hatte er sich die Leaderposition noch mit Kilde geteilt. (sda)

Aleksander Kilde. Bild: keystone

(nih/sda)