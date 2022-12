So wenig Schnee liegt in Adelboden 9 Tage vor den Weltcup-Rennen

Für den 7. und 8. Januar 2023 sind die traditionellen Weltcup-Rennen in Adelboden angesetzt. Der Riesenslalom und der Slalom sind Highlights im Ski-Winter – erst recht, wenn wie in dieser Saison Marco Odermatt den Riesenslalom dominiert und Daniel Yule, Adelboden-Sieger 2020, den letzten Weltcup-Slalom vor Weihnachten gewonnen hat.

Neun Tage vor den beiden Rennen sieht es in Adelboden nicht besonders winterlich aus. Der Fotograf Anthony Anex von der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nahm am Mittwoch die Skistation im Berner Oberland in Augenschein, wo das Ziel der legendären Chuenisbärgli-Piste auf einer Höhe von 1294 Metern liegt.

Bild: keystone

Immerhin: Skifahren ist möglich, wie dieses Bild vom Starthaus des Riesenslaloms auf 1730 Metern belegt.

Bild: keystone

Die Wetterprognosen deuten nicht auf frischen Naturschnee hin. An diesem Wochenende werden laut SRF Meteo bis zu 15 Grad erwartet. (ram)