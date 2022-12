Die beste Skifahrerin der Gegenwart: Mikaela Shiffrin war einmal mehr nicht zu schlagen. Bild: keystone

Shiffrin feiert den 80. Weltcupsieg, den 50. im Slalom – Holdener Fünfte

Mikaela Shiffrin steuert weiter mit grossen Schritten auf den nächsten prestigeträchtigen Karriere-Meilenstein zu. Die 27-jährige Amerikanerin gewinnt in Semmering zum dritten Mal innert 48 Stunden und steht nun bei 80 Weltcupsiegen und deren 50 im Slalom.

Shiffrin gewann den Nachtslalom am Hirschenkogel vor ihrer Landsfrau Paula Moltzan und der Deutschen Lena Dürr. Wendy Holdener wurde nach ihren Siegen in Killington und Sestriere Fünfte. Den vierten Podestplatz der Saison verpasste die Schwyzerin, die nach dem ersten Lauf an 6. Stelle lag, um 56 Hundertstel.

Michelle Gisin, Camille Rast und Aline Danioth, die weiteren für den zweiten Lauf qualifizierten Schweizerinnen, belegten die Plätze 20, 24 und 26. (ram/sda)

