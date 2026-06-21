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Jetzt ist Japan Favorit – holt es sich nach Niederlande-Remis gegen Tunesien den Sieg?

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Zum Auftakt der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ist Japan dank eines späten Treffers gegen die Niederlande zu einem Punkt gekommen. Nach dem 2:2-Unentschieden will Samurai Blue nun aber den ersten Sieg feiern. Gegen Tunesien, das im ersten Spiel gegen Schweden 1:5 unter die Räder kam, ist Japan klarer Favorit.

Das Spiel verfolgst du hier ab 6 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im Stream vom SRF.