Cup live: FC Basel – Lausanne-Sport – der Halbfinal in Ticker und TV

Basel träumt vom Double, muss dafür im Cuphalbfinal aber erstmal an Lausanne vorbei

Der FC Basel und Lausanne-Sport ermitteln am Sonntagnachmittag den zweiten Cupfinalisten. Die beiden Teams treffen ab 15.30 Uhr im St. Jakob-Park aufeinander. Die Gastgeber gehen als Favoriten in die Partie, nachdem sie in der Meisterschaft eine Serie von fünf Siegen hingelegt haben.

Gesucht ist der Gegner für den FC Biel, dem am gestrigen Samstag die Sensation gegen YB gelang. Die Seeländer stehen als erster drittklassiger Klub in der 100-jährigen Cupgeschichte im Final, der am 1. Juni im Wankdorf stattfindet.

Ob Biel dann auf Basel oder Lausanne trifft, kannst du hier ab 15.30 Uhr live im Ticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih/sda)