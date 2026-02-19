bedeckt, wenig Regen
Olympia 2026: Curling-Halbfinal Schweiz – Grossbritannien im Liveticker

1. Chance, die Medaille zu sichern – Schweizer Curler treffen im Halbfinal auf die Briten

19.02.2026, 18:0019.02.2026, 19:04
Gutes «Aufwärmen»
Die Schweizer haben heute Morgen noch ihre letzte Gruppenpartie absolviert. Gegen Italien gab es einen überzeugenden 9:5-Sieg. Im Halbfinal wartet aber mit Grossbritannien ein Gegner von einem anderen Kaliber.
Auch die Frauen stehen im Halbfinal
Das Schweizer Team mit Skip Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald und Alina Pätz darf sich morgen ebenfalls im Halbfinal messen. Die Schweizerinnen treffen dabei auf die USA, gegen die sie heute Donnerstag das abschliessende Round-Robin-Spiel knapp mit 6:7 verloren haben.

«Es sind uns zwei, drei Fehlerchen unterlaufen», stellte Alina Pätz fest und meint damit die ganze Gruppenphase. «Aber wenn alles perfekt wäre, wäre es ja fast ein bisschen langweilig. Im Grossen und Ganzen sind wir zufrieden.». Klar ist, morgen muss eine Steigerung her, wenn der Finaleinzug gelingen soll.
Nach der perfekten Vorrunde der Halbfinal
Das Schweizer Männer-Team beendet die Round Robin im olympischen Turnier makellos. Mit dem 9:5 gegen Italien gewinnt das Quartett um Skip Yannick Schwaller auch seine neunte Partie.

Der Abschluss der Vorrunde leitet praktisch nahtlos über zu den Halbfinals, die am Donnerstagabend ab 19.05 Uhr im Programm stehen. Die Schweizer bekommen es mit Grossbritannien zu tun, den zweiten Finalisten machen Kanada und Norwegen unter sich aus.

Schwaller und seine Mitstreiter Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel und Benoît Schwarz-van Berkel schafften mit lauter Siegen in der Round Robin Seltenes. Eine Vorrunde ohne Niederlage an Olympischen Spielen hatten bisher einzig die Kanadier geschafft, nämlich vor 16 Jahren vor Heimpublikum in Vancouver. (abu/sda)

Das Wichtigste in Kürze:

  • Im olympischen Curling-Turnier der Männer geht es am Donnerstagabend bereits um die Medaillen. Die Halbfinals stehen auf dem Programm.
  • Das Schweizer Team mit Skip Yannick Schwaller, Pablot Lachat-Couchepin, Sven Michel und Benoît Schwarz-van Berkel gehört nach der perfekten Vorrunde ohne Niederlage zu den Topfavoriten.
  • Das Los hat ihnen für den Halbfinal allerdings eine schwierige Aufgabe beschert. Dort wartet nämliche die Weltnummer 1 aus Grossbritannien mit Skip Bruce Mouat.
  • Los geht's um 19.35 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
Curler gewinnen auch das letzte Vorrundenspiel – im Halbfinal wartet Grossbritannien
Olympiamedaille auf dem Prüfstand: Zu Besuch im Doping-Kontrolllabor
