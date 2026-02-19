Das Schweizer Team mit Skip Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald und Alina Pätz darf sich morgen ebenfalls im Halbfinal messen. Die Schweizerinnen treffen dabei auf die USA, gegen die sie heute Donnerstag das abschliessende Round-Robin-Spiel knapp mit 6:7 verloren haben.«Es sind uns zwei, drei Fehlerchen unterlaufen», stellte Alina Pätz fest und meint damit die ganze Gruppenphase. «Aber wenn alles perfekt wäre, wäre es ja fast ein bisschen langweilig. Im Grossen und Ganzen sind wir zufrieden.». Klar ist, morgen muss eine Steigerung her, wenn der Finaleinzug gelingen soll.