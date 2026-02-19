Dario Cologna wird nicht als erster Schweizer Sportler in der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Einsitz nehmen. Der vierfache Olympiasieger im Langlauf unterliegt in der Abstimmung. Der Bündner hatte sich neben zehn weiteren Kandidatinnen und Kandidaten für einen der zwei freien Sitze in der Kommission zur Wahl gestellt.
Das IOC gab am Donnerstag bekannt, dass Yunjong Won aus Südkorea und Johanna Talihärm aus Estland das Rennen gemacht haben. Die Wahl fand während der Winterspiele statt. Stimmberechtigt waren alle Athletinnen und Athleten, die am Grossanlass teilnehmen. Cologna landete auf Platz 4. (riz/sda)
