Skibergsteigen – So sieht die neue Olympiadisziplin Skimo aus.

Video: watson

So sieht Skibergsteigen aus – beim neuen Olympia-Sport stolpern sie die Treppe hoch

19.02.2026, 12:5219.02.2026, 12:52

An den Olympischen Spielen von Mailand-Cortina gehört erstmals das Skibergsteigen – kurz Skimo (aus dem Englischen Skimountaineering) – zu den Disziplinen. Derzeit laufen die Wettkämpfe bei den Frauen und Männer in Bormio.

Die Athletinnen und Athleten absolvieren dabei in rund drei Minuten einen steilen Parcours bergauf und wieder bergab. Im Aufstieg müssen sie dabei wechselweise mit Fellen an den Ski und zu Fuss antreten. Die Wechsel dazwischen sind genauso erfolgsentscheidend wie der Sprint an sich.

Video: watson

Am Donnerstagmorgen fanden die ersten Qualifikationen im Sprint der Männer und Frauen statt. Um 12.55 Uhr resp. 13.25 Uhr folgen die Halbfinals und dann gleich um 13.55 Uhr und 14.15 Uhr werden die ersten Medaillen vergeben.

Für die Schweiz konnten sich bei den Frauen Caroline Ulrich und Marianne Fatton für die Halbfinals qualifizieren. Bei den Männern schafften das Jon Kistler und Arno Lietha ebenfalls. (msh)

Zum Liveticker:

Liveticker
Fatton im Final, Ulrich out – was zeigen die Schweizer Männer im Skibergsteigen?

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 91
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Jan Elantkowski strauchelt beim als Skibergsteigen getarnten olympischen Treppensteigen.
quelle: keystone / rebecca blackwell
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Marco Odermatt feiert seine Olympiamedaillen
Video: watson
