Borussia Dortmund zog die Kaufoption bei Chelseas Carney Chukwuemeka . Die Deutschen überwiesen dafür 20 Millionen an die Londoner.

Eklat in der Hockey-Justiz: Ryan Gardner muss nach Skandal-Entscheid gehen

Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg

Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿

Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause

Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen

Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan

Flüchtet Omlin auf die Insel? +++ Luzerns Britschgi wechselt in die Serie A

Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau

Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!

Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa

Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn

Jetzt ist es definitiv: Bottas und Perez sind zurück in der Formel 1

Die Entscheidung ist gefallen: Valtteri Bottas und Sergio Perez werden wieder in der Formel 1 an den Start gehen. Sie übernehmen die Cockpits beim neuen Team Cadillac.

