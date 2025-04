Lausanne verliert wieder in Zürich – der ZSC steht vor der Titelverteidigung

Den ZSC Lions fehlt im Final gegen Lausanne nach dem 3:1 noch ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Dank dem 16. Heimerfolg in Serie in den Playoffs führen die Zürcher in der Best-of-7-Serie 3:1.

Wird an die ZSC Lions gedacht, kommt einem zuerst das kongeniale Duo Denis Malgin und Sven Andrighetto in den Sinn. Die beiden haben in den ersten 14 Partien in diesen Playoffs zusammen sagenhafte 41 Skorerpunkte produziert - Andrighetto 22, Malgin deren 19. Im vierten Finalspiel waren es allerdings nicht die Stars der Lions, die für den Unterschied verantwortlich zeichneten, sondern brachten Willy Riedi (5.), Nicolas Baechler (23.) sowie Yannick Zehnder (37.) den ZSC 3:0 in Führung.